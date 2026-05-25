Mundial 2026 Fidalgo y Quiñones reportan con Selección Mexicana para el Mundial 2026 El mediocampista del Betis y el delantero del Al-Qadisiya se unieron a la concentración de Javier Aguirre.

Video Fidalgo y Quiñones reportan con Selección Mexicana para el Mundial 2026

La Selección Mexicana informó que Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo reportaron a la concentración de Javier Aguirre en el CAR de cara al Mundial 2026.

Julián Quiñones se unió al Tri en el Centro de Alto Rendimiento tras proclamarse campeón de goleo en la Liga de Arabia Saudita tras marcar 33 goles con el Al-Qadisiya, que terminó en el cuarto lugar de la tabla con 77 puntos, a nueve del campeón Al-Nassr.

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Quiñones hizo más goles que el inglés Ivan Toney (32) y que el portugués Cristiano Ronaldo (28), quienes también estarán presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mientras que Álvaro Fidalgo reportó con la Selección Mexicana tras jugar 13 partidos con el Betis en el segundo tramo de la temporada.

El equipo verdiblanco del Maguito tuvo un año histórico al volver a la UEFA Champions League tras 20 años luego de culminar en la quinta posición de LaLiga con 60 puntos.

Tanto Quiñones como Fidalgo ya están disponibles para jugar los próximos partidos de la Selección Mexicana así así lo requiere Javier Aguirre.

México enfrentará a Australia este sábado 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena, California, y su último partido antes del Mundial 2026 será contra Serbia en el Estadio Nemesio Diez de Toluca el próximo jueves 4 de junio.