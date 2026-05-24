México 2026 Raúl Jiménez llegará al Mundial 2026 con México con dos meses sin gol El delantero mexicano terminó la actual temporada con Fulham con dos meses sin anotar un gol.

Video Raúl Jiménez termina la temporada de Premier League con una larga sequía

Raúl Jiménez jugó 19 minutos en el triunfo del Fulham 2-0 ante Newcastle en el último partido de la temporada de la Premier League 2025-26.

En los últimos partidos de la campaña en la liga inglesa, el mexicano estuvo con un rendimiento irregular, entre ser titular o banca, pero sin aportar muchon a la ofensiva en los últimos dos meses.

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La racha de Raúl Jiménez sin gol previo al Mundial 2026



El mexicano suma nueva partidos sin anotar gol, esto entre los partidos en la liga de Inglaterra con el Fulham y los dos amistosos jugados con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de marzo.

Su último gol se dio el 21 de marzo en contra del Burnley, esto previo a la actividad internacional con México que jugó ante Portugal y Bélgica, para luego volver con siete juegos más de la Premier League.

Es más, en el tema de la titularidad, la última vez que completó los 90 minutos fue el pasado 1 de febrero ante Manchester United, a partir de ahí no volvió estar un juego completo en la cancha.

Entre esos nueve partidos con Fulham y México, Raúl se perdió solo uno por una lesión, que fue el 9 de mayo ante el Bournemouth. Los Cottagers se quedaron a dos puntos de jugar competición europea la siguiente campaña.