Mundial 2026 Chicharito le entrega el 14 a Hormiga González de cara al Mundial 2026 El torneo de clubes más importante a nivel internacional ya prepara una nueva campaña.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Chicharito entrega el número 14 de México a Hormiga González

Javier Aguirre mandó de inicio a Armando ‘Hormiga’ González, el delantero de la Chivas que ha tenido varias comparaciones con Javier Hernández.

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Precisamente, Chicharito subió un video que hizo explotar las redes sociales. En el clip se ve un retro de Javier Hernández con la playera del Tri y el número 14 en el dorsal, regresa al presente y le entrega la playera y el número a Armando ‘Hormiga’ González, todo de cara al Mundial 2026.

“La 14 de México 🇲🇽 queda en las mejores manos CH14 x HG14”, escribió Javier Hernández, mientras que Armando contestó con emojis aceptando el reto y agradeciendo el gesto.

Javier Hernández anotó cuatro goles en las tres Copas del Mundo que jugó, en Sudáfrica 2010 anotó dos, uno ante Francia y el otro ante Argentina. Otro fue ante Croacia en Brasil 2014 y el último se lo anotó a Corea del Sur en Rusia 2018.

Armando ‘Hormiga’ González se perfila para ser una grata revelación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, esperando la oportunidad para destacar en la delantera.

Cabe recordar que Javier Hernández y Armando González tienen una historia ya que jugaron juntos en Chivas y hubo un intercambio de consejos y experiencias, ambos son canteranos de la institución.