    Mundial 2026

    Javier Aguirre anuncia primeras bajas de México en su concentración tras partido ante Ghana

    El 'Vasco' Aguirre dio detalles importantes de cara a la disputa de la Copa del Mundo.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Javier Aguirre anuncia primeras bajas de México en su convocatoria

    Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer los nombres de jugadores que se irán de la concentración del Tri de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

    Más sobre Mundial 2026

    Vasco Aguirre asegura que Chivas fue lo mejor que pudo pasarle a Brian Gutiérrez
    2 mins

    Vasco Aguirre asegura que Chivas fue lo mejor que pudo pasarle a Brian Gutiérrez

    Seleccion Mexico
    Carlos Acevedo asegura que en la Selección Mexicana se eleva el nivel como portero
    2 mins

    Carlos Acevedo asegura que en la Selección Mexicana se eleva el nivel como portero

    Seleccion Mexico
    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de México
    1 mins

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de México

    Seleccion Mexico
    Chino Huerta y Germán Berterame no figuran en itinerario de Selección Mexicana
    1 mins

    Chino Huerta y Germán Berterame no figuran en itinerario de Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    México se codea con los ángeles y se luce ante Ghana rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    México se codea con los ángeles y se luce ante Ghana rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Julián Quiñones agradece tras coronarse campeón de goleo en Arabia Saudita
    1 mins

    Julián Quiñones agradece tras coronarse campeón de goleo en Arabia Saudita

    Seleccion Mexico
    Alineaciones confirmadas de la Selección Mexicana ante Ghana
    1 mins

    Alineaciones confirmadas de la Selección Mexicana ante Ghana

    Seleccion Mexico
    FIFA sanciona a Federación Mexicana por grito discriminatorio
    1 mins

    FIFA sanciona a Federación Mexicana por grito discriminatorio

    Seleccion Mexico
    Orbelín Pineda se suma a la Selección Mexicana en Puebla
    1 mins

    Orbelín Pineda se suma a la Selección Mexicana en Puebla

    Seleccion Mexico
    Horario y dónde ver el México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico

    Se trata de 'sparrings', jugadores que asistieron de apoyo a la concentración de México, sobre todo para el partido amistoso ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

    PUBLICIDAD

    Óscar García, Denzell García, Luis Gabriel Rey, Eduardo Águila, Isaías Violante e Iker Fimbres son los elementos que abandonarán la concentración la noche del viernes o la mañana del sábado, según dijo el 'Vasco'.

    Javier Aguirre advirtió que, a pesar de esto, las puertas no están del todo cerradas para estos elementos, quienes están en la prelista de 55 jugadores para el Mundial, aunque sus posibilidades están solo en caso de lesiones.

    "Es difícil, claro, pero una cosa, están en la lista de 55, y otra cosa más importante, está Rafa Márquez, son chavos de 22 años, son chavos que son el futuro de México, que no se desanimen, en el futbol no se puede dar nada por sentado".

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Profe Infiltrado
    Gratis
    Loco por ella
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX