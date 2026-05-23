Mundial 2026 Javier Aguirre anuncia primeras bajas de México en su concentración tras partido ante Ghana El 'Vasco' Aguirre dio detalles importantes de cara a la disputa de la Copa del Mundo.

Video Javier Aguirre anuncia primeras bajas de México en su convocatoria

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer los nombres de jugadores que se irán de la concentración del Tri de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

Se trata de 'sparrings', jugadores que asistieron de apoyo a la concentración de México, sobre todo para el partido amistoso ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

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Óscar García, Denzell García, Luis Gabriel Rey, Eduardo Águila, Isaías Violante e Iker Fimbres son los elementos que abandonarán la concentración la noche del viernes o la mañana del sábado, según dijo el 'Vasco'.

Javier Aguirre advirtió que, a pesar de esto, las puertas no están del todo cerradas para estos elementos, quienes están en la prelista de 55 jugadores para el Mundial, aunque sus posibilidades están solo en caso de lesiones.