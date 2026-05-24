Cuándo es el partido amistoso México vs. Australia rumbo al Mundial 2026
México vs. Australia se enfrentan a pocos días de que inicie el Mundial 2026 en Pasadena.
México vs. Australia se enfrentan a menos de 15 días del arranque del Mundial 2026 con el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio.
El partido de carácter amistoso se disputará en la cancha del Rose Bowl en Pasadena, California, lo que será la despedida de la Selección Mexicana de la afición en los Estados Unidos.
El Tri viene de un triunfo ante Ghana el pasado viernes 22 de mayo, en el primero de sus últimos tres compromisos amistosos previos a la Copa del Mundo.
En lo que va del año, México sigue sin perder en su preparación para el Mundial 2026, saldo de cuatro triunfos y dos empates; luego de cerrar 2025 sin triunfo en sus últimos seis juegos, lo que puso en predicamento sus pronósticos para el magno evento futbolístico.
¿CUÁNDO ES EL MÉXICO VS. AUSTRALIA RUMBO AL MUNDIAL 2026?
Ante Australia, la Selección Mexicana se han enfrentado en cinco partidos, tres de caracter amistoso y dos en juego oficial; el último entre ellos fue en septiembre de 2023 con México 2-2 Australia en Dallas.
De sus cinco enfrentamientos anteriores, el Tri se impuso en el primero en 1970 por marcador de 3-1, luego tuvieron par de empates en amistosos en 1980 por 2-2 y 1-1.
Los partidos oficiales fueron de Copa Confederaciones de 1997 y 2011, con victoria para los Socceroos por 3-1 en Arabia Saudita y de 2-0 en Corea del Sur, respectivamente.
- Cuándo es el México vs. Australia, partido amistoso: el juego es el sábado 30 de mayo en el Rose Bowl, Pasadena.
- A qué hora es el México vs. Australia: el juego es a las 8:00pm tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 10:00pm tiempo del Este y 7:00pm tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el México vs. Australia: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de Canal 5, TUDN y ViX en territorio mexicano; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.