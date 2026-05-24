México 2026 Cuándo es el partido amistoso México vs. Australia rumbo al Mundial 2026 México vs. Australia se enfrentan a pocos días de que inicie el Mundial 2026 en Pasadena.

Video Horario y dónde ver el partido amistoso México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026

El partido de carácter amistoso se disputará en la cancha del Rose Bowl en Pasadena, California, lo que será la despedida de la Selección Mexicana de la afición en los Estados Unidos.

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El Tri viene de un triunfo ante Ghana el pasado viernes 22 de mayo, en el primero de sus últimos tres compromisos amistosos previos a la Copa del Mundo.

En lo que va del año, México sigue sin perder en su preparación para el Mundial 2026, saldo de cuatro triunfos y dos empates; luego de cerrar 2025 sin triunfo en sus últimos seis juegos, lo que puso en predicamento sus pronósticos para el magno evento futbolístico.

¿CUÁNDO ES EL MÉXICO VS. AUSTRALIA RUMBO AL MUNDIAL 2026?



Ante Australia, la Selección Mexicana se han enfrentado en cinco partidos, tres de caracter amistoso y dos en juego oficial; el último entre ellos fue en septiembre de 2023 con México 2-2 Australia en Dallas.

De sus cinco enfrentamientos anteriores, el Tri se impuso en el primero en 1970 por marcador de 3-1, luego tuvieron par de empates en amistosos en 1980 por 2-2 y 1-1.

Los partidos oficiales fueron de Copa Confederaciones de 1997 y 2011, con victoria para los Socceroos por 3-1 en Arabia Saudita y de 2-0 en Corea del Sur, respectivamente.