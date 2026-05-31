    México 2026

    Los jugadores de doble nacionalidad que tendría México para el Mundial 2026

    Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Santiago Giménez destacan como los elementos no nacidos en México que se perfilan para la Copa Mundial 2026.

    Por:
    José Moreno
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    Video México podría tener a su selección más internacional para afrontar una Copa del Mundo

    La selección mexicana que perfila Javier Aguirre para la Copa Mundial FIFA 2026 refleja una tendencia cada vez más marcada dentro del futbol nacional: la presencia de futbolistas con doble nacionalidad y jugadores naturalizados que han decidido representar al Tricolor.

    Aunque la convocatoria definitiva aún no ha sido anunciada por el estratega mexicano, la lista preliminar contempla a varios elementos nacidos fuera de México o con derecho a representar a más de una selección nacional.

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    La diversidad de orígenes refleja el trabajo de seguimiento que la Federación Mexicana de Futbol ha realizado durante los últimos años para convencer a jóvenes talentos con múltiples opciones internacionales de representar a México.

    ¿Qué papel tendrán los naturalizados rumbo al Mundial?

    Uno de los temas que más atención genera es la presencia de futbolistas naturalizados que podrían formar parte de la convocatoria final para la Copa del Mundo.

    El caso más destacado es el de Álvaro Fidalgo, jugador que nació en España y recientemente obtuvo la nacionalidad mexicana. También aparece Julián Quiñones, delantero nacido en Colombia que completó su proceso de naturalización y que ya ha vestido la camiseta de la selección mexicana.

    Otro de los nombres importantes es Germán Berterame, quien nació en Argentina, pero obtuvo la nacionalidad mexicana tras varios años de carrera en la Liga MX.

    A pesar de que varios nombres parecen tener un lugar asegurado, Javier Aguirre todavía no hace oficial la convocatoria final, por lo que no se descarta la aparición de alguna sorpresa en las próximas horas.

    Jugadores de doble nacionalidad en la selección mexicana

    Porteros
    Alex Padilla — México / España

    Defensas
    Julián Araujo — México / Estados Unidos
    Richard Ledezma — México / Estados Unidos

    Mediocampistas
    Álvaro Fidalgo — España / México
    Brian Gutiérrez — México / Estados Unidos
    Efraín Álvarez — México / Estados Unidos
    Jorge Ruvalcaba — México / Estados Unidos
    Obed Vargas — México / Estados Unidos

    Delanteros
    Germán Berterame — Argentina / México
    Julián Quiñones — Colombia / México
    Santiago Giménez — Argentina / México

    Video Álvaro Fidalgo sorprende hablando de la lista del Tri para el Mundial
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