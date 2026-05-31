México 2026 Los jugadores de doble nacionalidad que tendría México para el Mundial 2026 Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Santiago Giménez destacan como los elementos no nacidos en México que se perfilan para la Copa Mundial 2026.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video México podría tener a su selección más internacional para afrontar una Copa del Mundo

La selección mexicana que perfila Javier Aguirre para la Copa Mundial FIFA 2026 refleja una tendencia cada vez más marcada dentro del futbol nacional: la presencia de futbolistas con doble nacionalidad y jugadores naturalizados que han decidido representar al Tricolor.

Aunque la convocatoria definitiva aún no ha sido anunciada por el estratega mexicano, la lista preliminar contempla a varios elementos nacidos fuera de México o con derecho a representar a más de una selección nacional.

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La diversidad de orígenes refleja el trabajo de seguimiento que la Federación Mexicana de Futbol ha realizado durante los últimos años para convencer a jóvenes talentos con múltiples opciones internacionales de representar a México.

¿Qué papel tendrán los naturalizados rumbo al Mundial?

Uno de los temas que más atención genera es la presencia de futbolistas naturalizados que podrían formar parte de la convocatoria final para la Copa del Mundo.

El caso más destacado es el de Álvaro Fidalgo, jugador que nació en España y recientemente obtuvo la nacionalidad mexicana. También aparece Julián Quiñones, delantero nacido en Colombia que completó su proceso de naturalización y que ya ha vestido la camiseta de la selección mexicana.

Otro de los nombres importantes es Germán Berterame, quien nació en Argentina, pero obtuvo la nacionalidad mexicana tras varios años de carrera en la Liga MX.

A pesar de que varios nombres parecen tener un lugar asegurado, Javier Aguirre todavía no hace oficial la convocatoria final, por lo que no se descarta la aparición de alguna sorpresa en las próximas horas.

Jugadores de doble nacionalidad en la selección mexicana

Porteros

Alex Padilla — México / España

Defensas

Julián Araujo — México / Estados Unidos

Richard Ledezma — México / Estados Unidos

Mediocampistas

Álvaro Fidalgo — España / México

Brian Gutiérrez — México / Estados Unidos

Efraín Álvarez — México / Estados Unidos

Jorge Ruvalcaba — México / Estados Unidos

Obed Vargas — México / Estados Unidos

Delanteros

Germán Berterame — Argentina / México

Julián Quiñones — Colombia / México

Santiago Giménez — Argentina / México