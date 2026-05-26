    Mundial 2026

    Alejandro Zendejas tras ser convocado por Estados Unidos: "Es un sueño hecho realidad"

    El jugador del América aseguró que no cualquiera puede jugar una Copa del Mundo

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Zendejas rompe el silencio sobre su convocatoria al Mundial

    Alejandro Zendejas señaló que “es un sueño hecho realidad” jugar una Copa del Mundo en casa luego de que fuera convocado por la selección de los Estados Unidos para disputar la justa veraniega.

    Tras revelarse su llamada con el combinado de las Barras y las Estrellas, el jugador del América agradeció la confianza de Mauricio Pochettino.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    ¿Cuántos partidos jugó Zendejas para ser convocado con Estados Unidos al Mundial 2026?
    1 mins

    ¿Cuántos partidos jugó Zendejas para ser convocado con Estados Unidos al Mundial 2026?

    Seleccion Estados Unidos
    Así reacciona América tras la convocatoria de Alejadro Zendejas para el Mundial
    1 mins

    Así reacciona América tras la convocatoria de Alejadro Zendejas para el Mundial

    Seleccion Estados Unidos
    Selección de Estados Unidos: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    1 mins

    Selección de Estados Unidos: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Seleccion Estados Unidos
    Alejandro Zendejas apunta a ser convocado por Estados Unidos para el Mundial 2026
    2 mins

    Alejandro Zendejas apunta a ser convocado por Estados Unidos para el Mundial 2026

    Seleccion Estados Unidos
    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Estados Unidos
    1 mins

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Estados Unidos

    Seleccion Estados Unidos
    Posible convocatoria de Gio Reyna desata controversia en el Team USA
    1 mins

    Posible convocatoria de Gio Reyna desata controversia en el Team USA

    Seleccion Estados Unidos
    Chris Richards se lesiona del tobillo a tres semanas del Mundial 2026
    1 mins

    Chris Richards se lesiona del tobillo a tres semanas del Mundial 2026

    Seleccion Estados Unidos
    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Estados Unidos en la historia?
    1 mins

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Estados Unidos en la historia?

    Seleccion Estados Unidos
    Johnny Cardoso será baja de Estados Unidos para el Mundial 2026
    1 mins

    Johnny Cardoso será baja de Estados Unidos para el Mundial 2026

    Seleccion Estados Unidos
    Johnny Cardoso prende las alarmas en Estados Unidos rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Johnny Cardoso prende las alarmas en Estados Unidos rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Estados Unidos

    No cualquiera tiene la oportunidad de jugar una Copa del Mundo y que esté pasando aquí, en casa, conmigo estando aquí es un sueño hecho realidad, sin duda

    “Solamente el entrenador sabe por que me llamó y le agradezco mucho la oportunidad”, mencionó Zendejas.

    El jugador del América causó sorpresa con su convocatoria luego de su ausencia con la selección de Estados Unidos en los últimos meses, pero gracias a su rendimiento en la Liga MX se ganó un lugar en la lista de 26 jugadores que presentó Mauricio Pochettino.

    MAURICIO POCHETTINO LLENA DE ELOGIOS A ZENDEJAS

    Mauricio Pochettino, técnico de los Estados Unidos, destacó la calidad del equipo y lo que representará para el combinado norteamericano en el Mundial 2026.

    “Alejandro (Zendejas) es un jugador que para nosotros representa muchas posibilidades y debe ser el único con perfil de banda, pero también es un jugador que te puede jugar de interior… es un jugador que tiene gol, es un jugador que comunica con el resto de sus compañeros y es un jugador que genera cosas positivas”, indicó el técnico argentino.

    Video ¿Calidad sobre minutos? Así ganó Zendejas su llamado al Mundial
    Relacionados:
    Mundial 2026Estados Unidos 2026Álex Zendejas

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Tráiler: El precio de la fama
    Jenni
    Presencias
    Quiero tu vida
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX