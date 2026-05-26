Mundial 2026 Alejandro Zendejas tras ser convocado por Estados Unidos: "Es un sueño hecho realidad" El jugador del América aseguró que no cualquiera puede jugar una Copa del Mundo

Video Zendejas rompe el silencio sobre su convocatoria al Mundial

Alejandro Zendejas señaló que “es un sueño hecho realidad” jugar una Copa del Mundo en casa luego de que fuera convocado por la selección de los Estados Unidos para disputar la justa veraniega.

Tras revelarse su llamada con el combinado de las Barras y las Estrellas, el jugador del América agradeció la confianza de Mauricio Pochettino.

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“ No cualquiera tiene la oportunidad de jugar una Copa del Mundo y que esté pasando aquí, en casa, conmigo estando aquí es un sueño hecho realidad, sin duda”

“Solamente el entrenador sabe por que me llamó y le agradezco mucho la oportunidad”, mencionó Zendejas.

El jugador del América causó sorpresa con su convocatoria luego de su ausencia con la selección de Estados Unidos en los últimos meses, pero gracias a su rendimiento en la Liga MX se ganó un lugar en la lista de 26 jugadores que presentó Mauricio Pochettino.

MAURICIO POCHETTINO LLENA DE ELOGIOS A ZENDEJAS

Mauricio Pochettino, técnico de los Estados Unidos, destacó la calidad del equipo y lo que representará para el combinado norteamericano en el Mundial 2026.

“Alejandro (Zendejas) es un jugador que para nosotros representa muchas posibilidades y debe ser el único con perfil de banda, pero también es un jugador que te puede jugar de interior… es un jugador que tiene gol, es un jugador que comunica con el resto de sus compañeros y es un jugador que genera cosas positivas”, indicó el técnico argentino.