Estados Unidos 2026 Selección de Estados Unidos: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Mauricio Pochettino dio a conocer a los 26 elegidos con Alejandro Zendejas incluido.

Video Mundial 2026: Alejandro Zendejas aparece en convocatoria final de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos reveló su convocatoria para el Mundial 2026 con la inclusión de Alejandro Zendejas, jugador del América de la Liga MX.

Tras la filtración de la lista el pasado viernes por The Athletic, se confirmó la presencia de los futbolistas más importantes de los últimos años para el cuadro estadounidense.

PUBLICIDAD

La convocatoria final para la Copa del Mundo se dio a conocer este martes 26 de mayo en un evento realizado en New York, con la presencia de exjugadores de Estados Unidos y personalidades.

La lista de Estados Unidos para el Mundial 2026



El técnico Mauricio Pochettino definió su lista de 26 jugadores que integran 17 futbolistas de Europa, uno de la Liga MX con Zendejas y el resto son elementos que militan en la MLS, su liga local.

Entre las destacadas ausencias están Patrick Agyemang, Aidan Morris, Tanner Tessmann, Walker Zimmerman, Diego Luna y la baja conocida de Johnny Cardoso por lesión en el Atlético de Madrid.

PORTEROS : Matt Freese (New York City) , Matt Turner (New England Revolution) y Chris Brady (Chicago Fire).

: , Matt Turner (New England Revolution) y Chris Brady (Chicago Fire). DEFENSAS : Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace/ING), Auston Trusty (Celtic/ESC), Miles Robinson (Cincinnati), Mark McKenzie (Toulouse/FRA), Antonee Robinson (Fulham/ING) , Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED), Alex Freeman (Villarreal/ESP), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALE) y Max Arfsten (Columbus Crew).

: Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace/ING), Auston Trusty (Celtic/ESC), Miles Robinson (Cincinnati), Mark McKenzie (Toulouse/FRA), , Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED), Alex Freeman (Villarreal/ESP), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALE) y Max Arfsten (Columbus Crew). MEDIOS : Tyler Adams (Bournemouth/ING), Weston McKennie (Juventus/ITA) , Cristian Roldan (Seattle Sounders), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Christian Pulisic (Milan/ITA) , Malik Tillman (Bayer Leverkusen/ALE), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/ALE), Tim Weah (Marsella/FRA), Brenden Aaronson (Leeds United/ING) y Alejandro Zendejas (América/MEX).

: Tyler Adams (Bournemouth/ING), , Cristian Roldan (Seattle Sounders), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), , Malik Tillman (Bayer Leverkusen/ALE), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/ALE), Tim Weah (Marsella/FRA), Brenden Aaronson (Leeds United/ING) y Alejandro Zendejas (América/MEX). DELANTEROS: Folarin Balogun (Monaco/FRA), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED) y Haji Wright (Coventry City/ING).