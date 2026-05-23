Álex Zendejas Alejandro Zendejas apunta a ser convocado por Estados Unidos para el Mundial 2026 El extremo azulcrema habría convencido al técnico Mauricio Pochettino gracias al gran cierre de temporada que tuvo con las Águilas.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Alejandro Zendejas se perfila para para enfundarse en esta camisa

Alejandro Zendejas está cada vez más cerca de cumplir el sueño mundialista, luego de que el futbolista del Club América apunta a formar parte de la lista definitiva de Estados Unidos para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Diversos reportes entre ellos uno más reciente publicado por The Guardian, colocan al extremo azulcrema dentro de los 26 elegidos por el técnico argentino Mauricio Pochettino para representar a uno de los equipos anfitriones en la máxima justa mundialista.

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¿Cómo ganó Alejandro Zendejas su llamado a la lista final de Estados Unidos?

El gran cierre de temporada con el Club América habría terminado por convencer al estratega argentino. Alejandro Zendejas fue uno de los futbolistas más desequilibrantes del conjunto azulcrema durante el último torneo, manteniendo regularidad tanto en Liga MX como en competencias internacionales.

En los últimos meses, su ausencia en algunas convocatorias de Estados Unidos generó cuestionamientos, incluso desde el entorno americanista, donde André Jardine defendió públicamente el nivel mostrado por el jugador.

Además de Zendejas, reportes desde Estados Unidos señalan que jugadores como Gio Reyna también lograron meterse en la convocatoria final, mientras que nombres como Tanner Tessmann y Diego Luna habrían quedado fuera de la lista definitiva rumbo al Mundial.

La selección estadounidense disputará sus dos últimos partidos antes del Mundial contra Senegal el 31 de mayo y frente a Alemania el 6 de junio. Los entrenadores deberán presentar sus listas de jugadores a la FIFA antes del 1 de junio.

¿Cuántos jugadores repetirán Mundial con Estados Unidos?

En total, 13 miembros de la plantilla de Mauricio Pochettino han sido convocados por segunda vez para un Mundial, mientras que la otra mitad está compuesta por jugadores que participarán por primera vez. Destacar que el anuncio oficial será el próximo martes en New York.

Lista de convocados de Estados Unidos para el Mundial 2026

Porteros

Chris Brady (Chicago Fire)

Matt Freese (New York City)

Matt Turner (New England Revolution)

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Defensores

Max Arfsten (Columbus Crew)

Sergiño Dest (PSV)

Alex Freeman (Villarreal)

Mark McKenzie (Toulouse)

Tim Ream (Charlotte FC)

Chris Richards (Crystal Palace)

Antonee Robinson (Fulham)

Miles Robinson (FC Cincinnati)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Auston Trusty (Celtic)

Centrocampistas

Tyler Adams (AFC Bournemouth)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Weston McKennie (Juventus)

Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Brenden Aaronson (Leeds United)

Christian Pulisic (Milan)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Tim Weah (Marsella)

Alejandro Zendejas (Club América)

Delanteros

Folarin Balogun (AS Monaco)

Ricardo Pepi (PSV)

Haji Wright (Coventry City)