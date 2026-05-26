Estados Unidos 2026 Así reacciona América tras la convocatoria de Alejadro Zendejas para el Mundial El ofensivo de las Águilas sí fue considerado por Mauricio Pochettino pese a los rumores de su exclusión, otro ‘mexicano’ no fue incluido.

Video Mundial 2026: Alejandro Zendejas aparece en convocatoria final de Estados Unidos

La Selección de Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino dio a conocer su convocatoria para el Mundial 2026 y en la lista sorprendió la presencia de Alejadro Zendejas, quien pese a tener pocos minutos con el equipo del estratega argentino, logró ganarse su lugar.

La inclusión de Zendejas sorprendió tanto como la ausencia de otro futbolista que también porta la nacionalidad mexicana, Diego Luna , quien tuvo una buena temporada pasada con nueve goles, su mejor cuota dentro de la MLS.

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Con la Selección de Estados Unidos, Alejandro Zendejas ha sido considerado poco tiempo, apenas 139 minutos disputados en cuatro convocatorias desde que está Mauricio Pochettino a cargo del combinado estadounidense.

AMÉRICA REACCIONA CON ALEJANRO ZENDEJAS

Las Águilas del América publicaron un mensaje en sus redes sociales tras conocerse la convocatoria de Alejandro Zendejas con la Selección de Estados Unidos para el Mundial 2026.

“ ¡Alejandro Zendejas convocado para la Copa Mundial 2026! Zendejas representará la camiseta de la Selección de Estados Unidos con orgullo y pasión a partir del próximo 11 de junio.

“ ¡Mucho éxito en lo que está por venir, Águila! El momento es ahora”, publicó América en sus cuentas oficiales en redes sociales respecto a su jugador, quien ha sido tres veces campeón con América en la Liga MX, además de un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.