Mundial 2026 ¿Cuántos partidos jugó Zendejas para ser convocado con Estados Unidos al Mundial 2026? La sorpresa en la lista de Mauricio Pochettino fue sin duda el llamado del jugador del América.

Video Mundial 2026: Alejandro Zendejas aparece en convocatoria final de Estados Unidos

El llamado de Alejandro Zendejas a la Selección de Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, ha dado de qué hablar en los fanáticos del equipo de las barras y las estrellas.

El jugador estrella del América de la Liga MX apenas tuvo participación en el proceso mundialista a cargo del entrenador argentino Mauricio Pochettino y aunque su calidad es innegable, Zendejas fue una de las sorpresas en la ceremonia de revelación de cara a la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Cuatro convocatorias y 139 minutos jugados en la era Pochettino le bastaron a Zendejas para ser convocado a la Copa del Mundo de la cual Estados Unidos será uno de los tres anfitriones junto a México y Canadá.

PARTIDOS JUGADOS POR ZENDEJAS CON ESTADOS UNIDOS EN LA ERA POCHETTINO

La incorporación de Zendejas en la lista final del combinado estadounidense provocó la baja de Diego Luna, quien es el segundo jugador con más minutos en la era del actual entrenador, de acuerdo con cifras de The Guardian.

El jugador del América también se ganó un lugar por encima de Tanner Tessmann y Aidan Morris, ademas de Yunus Musah y Josh Sargent, entre otros.

Como seleccionado estadounidense bajo Pochettino, Zendejas solo enfrentó a cinco selecciones: Panamá, México, Jamaica (en dos ocasiones), Japón y Corea del Sur.