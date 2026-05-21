    Mundial 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de España en la historia?

    La selección de La Furia Roja tiene a nueve jugadores muy reconocidos dentro del Top 10 de máximos goleadores.

    Por:David Espinosa
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    La Selección de España se clasificó a la Copa del Mundo 2026 y tiene en David Villa a su máximo goleador de la historia.

    El Guaje es el primero de nueve jugadores del Top 10 que son prácticamente reconocidos por ser futbolistas del Siglo XXI en el cuadro ibérico.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE ESPAÑA

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    David Villa se convirtió en máximo goleador de la historia de España el 25 de marzo de 2011 con doblete ante Chequia rumbo a la Euro 2012.

    Villa destronó a Rául González que había dejado la marca en 44 goles, siendo el último el 19 de junio de 2006, en el Mundial Alemania 2006 en un España vs. Túnez.

    Dentro de ese Top 10 hay jugadores como Fernando Torres, Ferran Torres, Sergio Ramos, Álvaro Morata, David Silva y Fernando Morientes.

    • David Villa: 59 goles
    • Raúl: 44 goles
    • Fernando Torres: 38 goles
    • Álvaro Morata: 37 goles (en activo)
    • David Silva: 35 goles.

    La Furia Roja, de cara al Mundial 2026, solo podría contar con Álvaro Morata y Ferran Torres, quienes están en el Top 10 de goleadores, para intentar acercarse a esa marca del 'Guaje' Villa.

    GOLEADORES DE ESPAÑA EN MUNDIALES


    La selección de España jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.

    • David Villa: 9 goles
    • Emilio Butragueño: 5 goles
    • Fernando Hierro: 5 goles
    • Fernando Morientes: 5 goles
    • Raúl: 5 goles
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