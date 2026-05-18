Mundial 2026 Lamine Yamal podría perderse dos partidos de fase de grupos del Mundial 2026 En estos días, Luis de la Fuente dará a conocer la lista definitiva de 'La Furia Roja'.

Video Lamine Yamal en riesgo de perderse partidos de fase de grupos del Mundial 2026

A días de que la Selección de España dé a conocer al mundo su lista definitiva para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, las malas noticias han llegado hasta el cuerpo técnico de Luis de la Fuente.

De acuerdo con el portal The Athletic, 'La Furia Roja' no contaría con su máxima estrella e ídolo del Barcelona, Lamine Yamal, para los compromisos de la fase de grupos.

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Es decir, Lamine no estaría recuperado para los dos primeros juegos a disputarse en Atlanta: en el debut ante Cabo Verde el 15 de junio y luce muy difícil, por el momento, que el atacante reaparezca para el segundo compromiso ante Arabia Saudita seis días después.

Se espera que Lamine Yamal esté listo para sumar minutos en el Mundial 2026 hasta el cierre de la fase de grupos cuando España viaje a Guadalajara, México para disputar el juego más complicado de su grupo ante Uruguay.

Cabe recordar que Lamine no pudo concluir la temporada en LaLiga con Barcelona por su lesión muscular y en su momento se detalló que estaría listo para el arranque de la Copa del Mundo, sin embargo, la incertidumbre ronda en el campamento español a menos de un mes de la inauguración.

CALENDARIO DE PARTIDOS DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL 2026

Todos los horarios son del Este de Estados Unidos

Lunes, 15 de junio 2026 12:00 - España vs. Cabo Verde (18:00 de España)- Grupo H - Estadio Atlanta

Domingo, 21 de junio 2026 12:00 - España vs. Arabia Saudí (18:00 de España)- Grupo H - Estadio Atlanta