    Mundial 2026

    España contará con Yamal para el primer o segundo partido del Mundial 2026

    Luis de la Fuente, técnico de España, así lo aseguró al dar la lista de 26 jugadores que participarán en la competencia de la FIFA.

    Por:Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video España contará con Lamine Yamal para el primero o segundo partido del Mundial 2026

    Lamine Yamal estará disponible y listo para jugar en el primer o segundo partido del Mundial 2026. Así lo estimó Luis de la Fuente, director técnico de España, en la conferencia de prensa en la que dio a conocer a los 26 jugadores que participarán en el conjunto ibérico en la justa de la FIFA .

    De esta manera acortó los plazos que se tenían presupuestados para el regreso del juvenil astro del FC Barcelona tras su lesión que eran de al menos dos partidos.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Selección de España: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    2 mins

    Selección de España: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Seleccion Espana
    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de España en la historia?
    1 mins

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de España en la historia?

    Seleccion Espana
    Lamine Yamal podría perderse dos partidos de fase de grupos del Mundial 2026
    1 mins

    Lamine Yamal podría perderse dos partidos de fase de grupos del Mundial 2026

    Seleccion Espana
    España en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
    2 mins

    España en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    Seleccion Espana
    Lamine Yamal vuelve a entrenar y enciende la ilusión en España
    1 mins

    Lamine Yamal vuelve a entrenar y enciende la ilusión en España

    Seleccion Espana
    Una locura, esto costarán los boletos para el España vs. Perú en el estadio Cuauhtémoc
    1 mins

    Una locura, esto costarán los boletos para el España vs. Perú en el estadio Cuauhtémoc

    Seleccion Espana
    ¿Se pierda el Mundial 2026? Lamine Yamal conoce gravedad de su lesión
    1 mins

    ¿Se pierda el Mundial 2026? Lamine Yamal conoce gravedad de su lesión

    Seleccion Espana
    La Real Federación Española de Futbol visitó el Estadio Guadalajara previo al Mundial 2026
    1 mins

    La Real Federación Española de Futbol visitó el Estadio Guadalajara previo al Mundial 2026

    Seleccion Espana
    FIFA investiga a España por cánticos antimusulmanes en amistoso ante Egipto
    1 mins

    FIFA investiga a España por cánticos antimusulmanes en amistoso ante Egipto

    Seleccion Espana
    Papá de Lamine Yamal explota tras cánticos racistas en el España vs. Egipto
    1 mins

    Papá de Lamine Yamal explota tras cánticos racistas en el España vs. Egipto

    Seleccion Espana

    "En nuestra concentración vamos a mantener la línea marcada por los servicios médicos del club y de la Federación. Contaremos con ellos cuando consideremos oportuno. Si no es en el primer partido, será en el segundo. Todos los futbolistas van a llegar en un buen momento de forma y energía para disfrutar con ellos”, aseguró.

    Y es que, el conjunto ibérico cuenta con varios futbolistas en recuperación que fueron convocados. Además de Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, por su parte Mikel Merino está saliendo también de una. Al cuestionarle especificamente sobre Lamine, el entrenador fue claro.

    “No vamos a acelerar ningún proceso. Las fechas y los datos que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o el segundo. Estamos hablando de un Mundial. No queremos arriesgar, siempre dentro de tener un margen de máxima seguridad y confianza, esto es un Mundial y si los futbolistas quieren arriesgar, lo harán”, finalizó.

    CALENDARIO DE PARTIDOS DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL 2026

    Todos los horarios son del Este de Estados Unidos

    • Lunes, 15 de junio 2026 12:00 - España vs. Cabo Verde (18:00 de España)- Grupo H - Estadio Atlanta
    • Domingo, 21 de junio 2026 12:00 - España vs. Arabia Saudita (18:00 de España)- Grupo H - Estadio Atlanta
    • Viernes, 26 de junio 2026 20:00 - Uruguay vs. España (02:00 del sábado 27 de junio)- Grupo H - Estadio Guadalajara
    Video Lamine Yamal, Lewandowski y otros jugadores del Barcelona son vistos en la casita de Bad Bunny
    Relacionados:
    Mundial 2026España 2026Luis de la FuenteLamine Yamal

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Juegos Interrumpidos
    Gratis
    Una pequeña confusión
    María, me muero
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX