Mundial 2026 España contará con Yamal para el primer o segundo partido del Mundial 2026 Luis de la Fuente, técnico de España, así lo aseguró al dar la lista de 26 jugadores que participarán en la competencia de la FIFA.

Video España contará con Lamine Yamal para el primero o segundo partido del Mundial 2026

Lamine Yamal estará disponible y listo para jugar en el primer o segundo partido del Mundial 2026. Así lo estimó Luis de la Fuente, director técnico de España, en la conferencia de prensa en la que dio a conocer a los 26 jugadores que participarán en el conjunto ibérico en la justa de la FIFA .

De esta manera acortó los plazos que se tenían presupuestados para el regreso del juvenil astro del FC Barcelona tras su lesión que eran de al menos dos partidos.

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"En nuestra concentración vamos a mantener la línea marcada por los servicios médicos del club y de la Federación. Contaremos con ellos cuando consideremos oportuno. Si no es en el primer partido, será en el segundo. Todos los futbolistas van a llegar en un buen momento de forma y energía para disfrutar con ellos”, aseguró.

Y es que, el conjunto ibérico cuenta con varios futbolistas en recuperación que fueron convocados. Además de Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, por su parte Mikel Merino está saliendo también de una. Al cuestionarle especificamente sobre Lamine, el entrenador fue claro.

“No vamos a acelerar ningún proceso. Las fechas y los datos que tenemos es que van a estar todos disponibles para el primer partido o el segundo. Estamos hablando de un Mundial. No queremos arriesgar, siempre dentro de tener un margen de máxima seguridad y confianza, esto es un Mundial y si los futbolistas quieren arriesgar, lo harán”, finalizó.

CALENDARIO DE PARTIDOS DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL 2026

Todos los horarios son del Este de Estados Unidos

Lunes, 15 de junio 2026 12:00 - España vs. Cabo Verde (18:00 de España)- Grupo H - Estadio Atlanta

12:00 - España vs. Cabo Verde (18:00 de España)- Grupo H - Estadio Atlanta Domingo, 21 de junio 2026 12:00 - España vs. Arabia Saudita (18:00 de España)- Grupo H - Estadio Atlanta

12:00 - España vs. Arabia Saudita (18:00 de España)- Grupo H - Estadio Atlanta Viernes, 26 de junio 2026 20:00 - Uruguay vs. España (02:00 del sábado 27 de junio)- Grupo H - Estadio Guadalajara