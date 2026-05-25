España 2026 Selección de España: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Así es como ‘La Furia Roja’ encarará la Copa del Mundo a disputarse este verano en Norteamérica.

Video Selección de España: Convocados en lista para el Mundial 2026

La Selección de España dio a conocer su ansiada lista para disputar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y resalta por su ausencia de jugadores del Real Madrid, en específico dos: Dani Carvajal y Dean Huijsen.

Con un emotivo video protagonizado por el rey de España Felipe VI de Borbón, los fanáticos de 'La Furia Roja' conocieron a los 26 jugadores que los representarán en el Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá este verano.

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España integra el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay . El conjunto europeo buscará imponer su estilo desde el inicio de la fase de grupos.

Uno de los grandes nombres del equipo es Lamine Yamal, atacante que se ha convertido en una de las referencias ofensivas del seleccionado pese a su juventud.

CONVOCATORIA COMPLETA DE ESPAÑA PARA EL MUNDIAL 2026

Porteros : Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona). Defensas : Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen). Centrocampistas : Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid).

: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid). Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).

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Calendario completo de España en la fase de grupos

España disputará sus tres encuentros del Grupo H en sedes de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

Lunes 15 de junio de 2026

España vs. Cabo Verde en Estadio Atlanta a las 10:00 MX y 12:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026

Cabo Verde vs. España en Estadio Houston a las 18:00 MX y 20:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026