Mundial 2026 La mejor actuación de la Selección de Ecuador en un Mundial FIFA La 'Tri' se tardó en aparecer en la escena mundial, pero empieza a convertirse en referente americano futbolístico.

Video Ecuador da su lista de convocados para el Mundial 2026

La Selección de Ecuador es un conjunto que pasó de la indiferencia a tratar de hacer ruido en los primeros planos, algo que intentará confirmar en el Mundial 2026, a celebrarse en México y Estados Unidos.

La 'Tri' tiene muchas cosas pendientes dentro de las Copas del Mundo y, ahora, con Sebastián Beccacece como su director técnico, tiene cierta responsabilidad como uno de los representantes sudamericanos de 'fuelle' para el Mundial en Norteamérica.

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LA MEJOR ACTUACIÓN DE ECUADOR EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA



Ecuador debutó recién en este siglo en una Copa del Mundo, específicamente en el Mundial Corea-Japón 2022, aunque a partir de esa edición, solamente ha faltado a dos magnas justas.

Eso sí, sus participaciones en Mundiales todavía no tienen algo destacado a presumir, algo que en la 'Tri' se piensa revertir ahora en 2026.