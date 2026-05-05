Mundial 2026 Ecuador en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de La Tricolor tuvo una sorprendente clasificación en Conmebol para estar en la Copa del Mundo.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Ecuador clasificó al Mundial 2026 al sorprender con una gran actuación en las Eliminatorias de la Conmebol, esto al finalizar en segundo lugar.

La Tricolor poco a poco se ha ganado el respeto de varios en el mundo, al estar siempre en la pelea para una Copa del Mundo desde que logró su primer boleto para Corea-Japón 2002.

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ECUADOR

EN MUNDIALES



Ecuador vivirá su quinta Copa del Mundo en su historia, con el fin de superar lo que fue su mejor participación en Alemania 2006 al llegar a los Octavos de Final.

Su primer Mundial fue Corea-Japón 2002 y luego se clasificó a Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022.

Participaciones en Mundiales: 5 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

5 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: 12°, Octavos de Final, Alemania 2006.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

ECUADOR

EN MUNDIALES



En sus cuatro participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Ecuador, se ubica en el puesto 38 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de La Tri en Mundiales es de 13 partidos con saldo de 5 triunfos, 2 empates y 6 derrotas. Con 14 goles anotados, 14 goles recibidos y efectividad del 43.58%.

ENTRENADOR DE ECUADOR



Sebastián Beccacece llegó a Ecuador a media Eliminatoria de Conmebol en agosto de 2024 tras la salida de Félix Sánchez Bas y suma apenas una derrota en 14 partidos.