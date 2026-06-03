Mundial 2026 Willian Pacho y Piero Hincapié se unen a la concentración de Ecuador para el Mundial 2026 Los finalistas de la Champions League reportaron con La Tri y tuvieron un cálido recibimiento.

Video Willian Pacho y Piero Hincapié reportan con Ecuador para el Mundial 2026

Willian Pacho y Piero Hincapié se unieron a la concentración de la Selección de Ecuador para disputar el Mundial 2026 que comienza en ocho días.

Ambos tuvieron un cálido recibimiento por parte de los jugadores de La Tri luego de jugar la Final de la UEFA Champions League con el PSG y Arsenal.

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Pacho se proclamó campeón luego de que el Paris Saint-Germain venciera en penales (4-3) a los Gunners tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

Aunque perdió la Final de la Champions League, Hincapié reportó con Ecuador como campeón al hacer historia con el Arsenal y ganar la Premier League tras 22 años de sequía.

La selección ecuatoriana, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, tendrá su campamento base en las instalaciones del Columbus Crew.

Cabe destacar que, Marc Cucurella, defensa del Chelsea y de la selección española, aseguró que Ecuador es uno de los equipos que no quisiera enfrentar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Tri enfrentará a Guatemala en su último amistoso de preparación este domingo 7 de junio, una semana antes de medirse a Costa de Marfil en su debut en la Copa del Mundo.

Ecuador también se medirá a Curazao y Alemania en la Fase de Grupos.