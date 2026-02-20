Ecuador 2026 Fechas y horarios de los juegos de Ecuador en el Mundial 2026 Ecuador disputará su quinta Copa Mundial de la FIFA y competirá en el Grupo E.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

La selección ecuatoriana aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras empatar 0-0 frente a Perú en Lima, resultado que le permitió confirmar su presencia con dos jornadas de las Eliminatorias sudamericanas aún por disputarse.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llegará al torneo con la intención de consolidar el crecimiento mostrado en los últimos años y competir en una zona exigente desde el arranque.

Ecuador y su reto en el Grupo E

La Tri integra el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. El conjunto europeo aparece como referencia del sector, mientras que el duelo ante el equipo africano puede ser determinante en la pelea por la clasificación.

Uno de los nombres propios del seleccionado es Willian Pacho , defensor central del PSG, quien se ha consolidado como pieza clave en la estructura del equipo.

Cómo ver los partidos de Ecuador en ViX

Los usuarios de ViX Premium podrán adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN y con eso, tendrán acceso a los 104 partidos del torneo.

Si aun no cuentas con suscripción Premium, primero debes contratar el paquete anual y después activar el Pase Mundial 2026.

Consulta todos los detalles en https://todoelmundialporvix.com

Calendario completo de Ecuador en la fase de grupos

Ecuador disputará sus tres encuentros del Grupo E en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del centro de México y tiempo del Este.

PUBLICIDAD

Domingo 14 de junio de 2026

● Costa de Marfil vs. Ecuador en Estadio Filadelfia a las 17:00 MX y 19:00 ET

Sábado 20 de junio de 2026

● Ecuador vs. Curazao en Estadio Kansas City a las 20:00 MX y 22:00 ET

Jueves 25 de junio de 2026