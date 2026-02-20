Fechas y horarios de los juegos de Ecuador en el Mundial 2026
Ecuador disputará su quinta Copa Mundial de la FIFA y competirá en el Grupo E.
La selección ecuatoriana aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras empatar 0-0 frente a Perú en Lima, resultado que le permitió confirmar su presencia con dos jornadas de las Eliminatorias sudamericanas aún por disputarse.
El equipo dirigido por Sebastián Beccacece llegará al torneo con la intención de consolidar el crecimiento mostrado en los últimos años y competir en una zona exigente desde el arranque.
Ecuador y su reto en el Grupo E
La Tri integra el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. El conjunto europeo aparece como referencia del sector, mientras que el duelo ante el equipo africano puede ser determinante en la pelea por la clasificación.
Uno de los nombres propios del seleccionado es Willian Pacho , defensor central del PSG, quien se ha consolidado como pieza clave en la estructura del equipo.
Cómo ver los partidos de Ecuador en ViX
Los usuarios de ViX Premium podrán adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN y con eso, tendrán acceso a los 104 partidos del torneo.
Si aun no cuentas con suscripción Premium, primero debes contratar el paquete anual y después activar el Pase Mundial 2026.
Consulta todos los detalles en https://todoelmundialporvix.com
Calendario completo de Ecuador en la fase de grupos
Ecuador disputará sus tres encuentros del Grupo E en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del centro de México y tiempo del Este.
Domingo 14 de junio de 2026
● Costa de Marfil vs. Ecuador en Estadio Filadelfia a las 17:00 MX y 19:00 ET
Sábado 20 de junio de 2026
● Ecuador vs. Curazao en Estadio Kansas City a las 20:00 MX y 22:00 ET
Jueves 25 de junio de 2026
● Ecuador vs. Alemania en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 14:00 MX y 16:00 ET