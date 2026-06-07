Mundial 2026 Willian Pacho recibe el cariño de rivales previo al Ecuador vs. Guatemala El defensor ecuatoriano recibió el cariño de jugadores guatemaltecos previo a su última prueba.

Video Jugadores guatemaltecos se rinden ante Willian Pacho

Durante el encuentro entre Ecuador y Guatemala, Willian Pacho se robó las miradas de los aficionados e incluso de los propios rivales que elogiaron al jugador del PSG y reciente campeón de la Champions League.

En la previa del partido que se disputó en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, futbolistas y cuerpo técnico del combinado chapín no dejaron pasar la oportunidad de estar cerca del defensor y aprovecharon para tomarse algunas fotografías con el ecuatoriano.

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Esta situación no le molesto a Pacho que atendió sin problemas a los rivales guatemaltecos, de igual forma se acercó a las gradas para repartir autógrafos a los aficionados que estaban en las gradas.

Cabe destaca que Willian Pacho no fue convocado para el amistoso frente a Guatemala debido a que le siguen dando descanso luego de que hace unos días disputara la Final de la Champions League donde el PSG se consagró campeón.

Ecuador se encuentra ubicado en el grupo E del Mundial, y debutará el 14 de junio frente Costa de Marfil para después enfrentar a Curazao y Alemania.