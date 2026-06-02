Mundial 2026 Por qué le dicen La Tricolor a la Selección de Ecuador: origen e historia del apodo El mote del conjunto de la Conmebol tiene varios años de existencia por lo que utiliza en su uniforme de local.

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La selección de Ecuador se clasificó a la Copa Mundial 2026 y tiene un apodo característico con el que se ha dado a conocer, La Tricolor.

Este sobrenombre va completamente de la mano con los colores de su bandera, como pasa con México que también suele usar ese mote y algunos países más.

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HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE ECUADOR



El origen del mote de La Tricolor de la selección de Ecuador va acorde a su uniforme que combina tres colores: el amarillo, el rojo y el azul.

Cada uno de estos colores tiene un signifcado especial para los ecuatorianos. El amarillo se refiere al oro y el sol, el rojo a la sangre de los soldados caídos y el azul para el océano y el cielo.

Habitualmente, tanto de local como de visitante, los sudamericanos utilizan estos colores en sus uniformes, sin perder lo tradicional a lo largo de los años.