Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Ecuador La Tricolor no puede presumir tantos campeonatos en sus vitrinas a lo largo de los años.

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La selección de Ecuador fue la segunda de Conmebol en clasificar al Mundial 2026, pero en cuanto palmarés de títulos no tiene mucho que decir.

La Tricolor tiene poco que empieza a ganar protagonismo, aunque en una eliminatoria tan complicada como se dice, nunca ha podido brillas en la Copa América, su torneo continental en Sudamérica.

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TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE ECUADOR



La selección de Ecuador únicamente puede presumir el haber terminado en dos ocasiones en el Cuartos Lugar de la Copa América, ya que solo en dos ocasiones ha podido avanzar a unas Semifinales del torneo continental.

El único título que ostenta es en un torneo regional que actualmente se juega con juveniles, pero en el año en que La Tricolor se cornó jugaban selecciones A.

Juegos Bolivarianos - 1 título: 1965