Mundial 2026 Selección de Ecuador: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Con jugadores de la Liga MX la selección sudamericana busca dar un gran salto en la justa mundialista.

Video Ecuador da su lista de convocados para el Mundial 2026

La selección de Ecuador dio a concoer a los 26 elegidos que representarán al país sudamericano en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

A través de un emotivo video publicado en redes sociales, la Tri dio a conocer uno a uno el nombre de los futbolistas elegidos por el técnico Sebastián Beccacece donde destacan dos jugadores de la Liga MX; Enner Valencia, Jackson Porozo y Pedro Vite.

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Otros nombres que destacan en la lista son Moises Caicedo, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y Willian Pacho.

Ecuador se ubica en el grupo E del Mundial 2026 y d ebutará el 14 de junio frente a Costa de Marfil para después medirse con Curazao y Alemania.

LISTA DE CONVOCADOS DE ECUADOR PARA EL MUNDIAL 2026

Porteros:

· Gonzalo Valle

· Hernán Galíndez

· Moisés Ramírez

Defensas:

· Ángelo Preciado

· Félix Torres

· Joel Ordóñez

· Jackson Porozo

· Pervis Estupiñán

· Piero Hincapié

· Willian Pacho

Mediocampistas

· Alan Franco

· Denil Castillo

· Jordy Alcívar

· Kendry Páez

· Moisés Caicedo

· Pedro Vite

· Anthony Valencia

· Yaimar Medina

Delanteros: