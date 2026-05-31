    Mundial 2026

    Selección de Ecuador: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Con jugadores de la Liga MX la selección sudamericana busca dar un gran salto en la justa mundialista.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Ecuador da su lista de convocados para el Mundial 2026

    La selección de Ecuador dio a concoer a los 26 elegidos que representarán al país sudamericano en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

    A través de un emotivo video publicado en redes sociales, la Tri dio a conocer uno a uno el nombre de los futbolistas elegidos por el técnico Sebastián Beccacece donde destacan dos jugadores de la Liga MX; Enner Valencia, Jackson Porozo y Pedro Vite.

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    Otros nombres que destacan en la lista son Moises Caicedo, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y Willian Pacho.

    Ecuador se ubica en el grupo E del Mundial 2026 y d ebutará el 14 de junio frente a Costa de Marfil para después medirse con Curazao y Alemania.

    LISTA DE CONVOCADOS DE ECUADOR PARA EL MUNDIAL 2026

    Porteros:

    · Gonzalo Valle
    · Hernán Galíndez
    · Moisés Ramírez

    Defensas:

    · Ángelo Preciado
    · Félix Torres
    · Joel Ordóñez
    · Jackson Porozo
    · Pervis Estupiñán
    · Piero Hincapié
    · Willian Pacho

    Mediocampistas

    · Alan Franco
    · Denil Castillo
    · Jordy Alcívar
    · Kendry Páez
    · Moisés Caicedo
    · Pedro Vite
    · Anthony Valencia
    · Yaimar Medina

    Delanteros:

    · Alan Minda
    · Enner Valencia
    · Gonzalo Plata
    · Jeremy Arévalo
    · John Yeboah
    · Jordy Caicedo
    · Kevin Rodríguez
    · Nilson Angulo

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