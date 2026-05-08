Ecuador 2026 Moisés Caicedo y Otamendi estarían disponibles desde el inicio del Mundial 2026 La FIFA habría aplicado una medida de amnistía para que las selecciones puedan contar con todos sus jugadores en el inicio de la Copa del Mundo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video FIFA habría perdonado a jugadores suspendidos y podrán jugar en el Mundial

En una decisión sin precedentes, la FIFA habría definido aplicar una amnistía a los jugadores que recibieron sanciones previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, de modo que podrán disputar el torneo desde el inicio.

Esta medida beneficiaría particularmente a tres selecciones. De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, por un lado la selección de Ecuador podrá contar con su estrella Moisés Caicedo, por el otro Argentina tendrá disponible a Nicolás Otamendi.

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Ambos jugadores fueron expulsados en su último juego de eliminatorias mundialistas. El beneficio también alcanza a Tarek Salman de Qatar, quien fue expulsado en su último partido ante Emiratos Árabes Unidos.

ARGENTINA GESTIONÓ ANTE LA FIFA

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido del Mundial, según informó el organismo en un comunicado.

El Presidente de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, acompañó estas gestiones según reveló la AFA.