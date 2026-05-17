Ecuador 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Ecuador en la historia? La selección de La Tricolor llegará a la Copa Mundial 2026 de la mano de su máximo goleador.

Video ¡Enner Valencia manda callar al Vasco Aguirre!

La Selección de Ecuador se presentará en el Mundial 2026 de la mano de su máximo goleador de la historia, Enner Valencia.

La Tricolor no es de las selecciones con más participaciones en la Copa del Mundo, pero tiene un amplio listado de anotadores a lo largo de los años.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE ECUADOR



Enner Valencia, delantero actual de la selección de Ecuador logró imponer esta marca en partido de Eliminatorias de Conmebol en 2022 ante Bolivia.

Valencia, quien juega en la Liga MX con Pachuca, dejó atrás el registro goleador de Agustín Delgado de 31 goles. a la fecha ha sumado más anotaciones para dejar la marca actual en 49.

Enner Valencia : 49 goles (en activo)

: 49 goles (en activo) Agustín Delgado : 31 goles

: 31 goles Eduardo Hurtado : 26 goles

: 26 goles Christian Benítez : 25 goles

: 25 goles Álex Aguinaga: 23 goles.

De cara al Mundial 2026, solo Valencia sigue con actividad en el futbol y se espera que asista a la Copa del Mundo para crecer aún más su cuota en ese torneo.



GOLEADORES DE ECUADOR EN MUNDIALES



La selección de Ecuador jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.