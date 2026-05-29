Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Curazao
La selección de La Familia Azul que debutará en una Copa del Mundo tiene un campeonato en su historia.
La selección de Curazao que clasificó por primera vez a una Copa Mundial, cuenta con un palmarés de títulos que va a sorprender a propios y extraños.
Los curazuleños tienen en sus vitrinas una Copa del Caribe, además de dos Terceros Lugares de la Copa Concacaf, lo que ahora es la Copa Oro.
TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE CURAZAO
La selección de Curazao cuenta apenas pocos años de existencia desde que se independizó en 2010, aunque para la FIFA logró asumió el puesto e historial de la selección de Antillas Neerlandesas.
Se ha coronado en torneos amistosos como el Torneo ABCS entre selecciones de habla neerlandés ante Bonaire, Aruba y Surinam en 2021 y 2022, así como de la King's Cup en 2019 en Tailandia.
- Copa Concacaf - 0 títulos
- Copa del Caribe: 1 título: 2017
Otros torneos de los cuales puede presumir ganar, pero que fue amistoso, fue el Torneo de Cuatro Naciones en 1944.