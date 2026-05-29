    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Curazao

    La selección de La Familia Azul que debutará en una Copa del Mundo tiene un campeonato en su historia.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026

    La selección de Curazao que clasificó por primera vez a una Copa Mundial, cuenta con un palmarés de títulos que va a sorprender a propios y extraños.

    Los curazuleños tienen en sus vitrinas una Copa del Caribe, además de dos Terceros Lugares de la Copa Concacaf, lo que ahora es la Copa Oro.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Curazao en la historia?
    1 mins

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Curazao en la historia?

    SeleSelección Curazao
    Selección de Curazao: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    1 mins

    Selección de Curazao: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    SeleSelección Curazao
    Selección de Curazao anuncia el regreso de Dick Advocaat a un mes del Mundial 2026
    1 mins

    Selección de Curazao anuncia el regreso de Dick Advocaat a un mes del Mundial 2026

    SeleSelección Curazao
    Curazao debuta en la Copa del Mundo
    1 mins

    Curazao debuta en la Copa del Mundo

    SeleSelección Curazao
    Curazao cae ante China en amistoso previo al Mundial 2026
    1 mins

    Curazao cae ante China en amistoso previo al Mundial 2026

    SeleSelección Curazao
    Advocaat deja de ser director técnico de Curazao a unos meses del Mundial 2026
    1 mins

    Advocaat deja de ser director técnico de Curazao a unos meses del Mundial 2026

    SeleSelección Curazao
    Fechas y horarios de los juegos de Curazao en el Mundial 2026
    1 mins

    Fechas y horarios de los juegos de Curazao en el Mundial 2026

    SeleSelección Curazao
    Curazao escoge campamento base para el Mundial 2026
    1 mins

    Curazao escoge campamento base para el Mundial 2026

    SeleSelección Curazao

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE CURAZAO


    La selección de Curazao cuenta apenas pocos años de existencia desde que se independizó en 2010, aunque para la FIFA logró asumió el puesto e historial de la selección de Antillas Neerlandesas.

    Se ha coronado en torneos amistosos como el Torneo ABCS entre selecciones de habla neerlandés ante Bonaire, Aruba y Surinam en 2021 y 2022, así como de la King's Cup en 2019 en Tailandia.

    • Copa Concacaf - 0 títulos
    • Copa del Caribe: 1 título: 2017

    Otros torneos de los cuales puede presumir ganar, pero que fue amistoso, fue el Torneo de Cuatro Naciones en 1944.

    Relacionados:
    Mundial 2026Curazao 2026Equipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Socias por accidente
    Presencias
    Quiero tu vida
    Huevitos congelados
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX