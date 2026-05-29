Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Curazao La selección de La Familia Azul que debutará en una Copa del Mundo tiene un campeonato en su historia.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026

La selección de Curazao que clasificó por primera vez a una Copa Mundial, cuenta con un palmarés de títulos que va a sorprender a propios y extraños.

Los curazuleños tienen en sus vitrinas una Copa del Caribe, además de dos Terceros Lugares de la Copa Concacaf, lo que ahora es la Copa Oro.

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TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE CURAZAO



La selección de Curazao cuenta apenas pocos años de existencia desde que se independizó en 2010, aunque para la FIFA logró asumió el puesto e historial de la selección de Antillas Neerlandesas.

Se ha coronado en torneos amistosos como el Torneo ABCS entre selecciones de habla neerlandés ante Bonaire, Aruba y Surinam en 2021 y 2022, así como de la King's Cup en 2019 en Tailandia.

Copa Concacaf - 0 títulos

- 0 títulos Copa del Caribe: 1 título: 2017