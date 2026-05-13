    Mundial 2026

    Selección de Curazao anuncia el regreso de Dick Advocaat a un mes del Mundial 2026

    Advocaat renunció en febrero por problemas personales y vuelve para sustituir a Fred Rutten.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Dick Advocaat regresa al banquillo de Curazao para el Mundial 2026

    La Selección de Curazao anunció el regreso de Dick Advocaat como su entrenador para el Mundial 2026 tres meses después de que el técnico neerlandés renunciara para atender problemas de salud de su hija.

    La vuelta de Advocaat se da dos días después de que Curazao comunicara la salida de Fred Rutten “tras discusiones constructivas con el liderazgo de la federación”.

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    Según reportes, los jugadores de la selección curazoleña presionaron para el regreso de Advocaat, lo que provocó la renuncia de Rutten.

    “No debe haber un clima que perjudique las relaciones profesionales saludables dentro del equipo o el personal. Por eso, dejar el puesto es la decisión correcta. El tiempo apremia y Curazao debe avanzar. Lamento cómo se desarrollaron las cosas, pero le deseo lo mejor a todos”, comentó Rutten en declaraciones para la Federación de Futbol de Curazao.

    Rutten, que anteriormente dirigió al PSV, Feyenoord y Twente, estuvo al frente de la selección curazoleña durante dos partidos, los cuales perdió por 2-0 ante China y por 5-1 contra Australia.

    Dick Advocaat vuelve al banquillo de Curazao después de hacer historia al clasificarla a su primera Copa del Mundo tras asegurar el primer lugar en su grupo de las Eliminatorias de la Concacaf por encima de Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas.

    Con solo 156 mil habitantes, Curazao se convirtió en el país menos poblado en calificar al Mundial donde se medirá a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil en la Fase de Grupos.

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