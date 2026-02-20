Curazao 2026 Fechas y horarios de los juegos de Curazao en el Mundial 2026 Curazao disputará su primera Copa Mundial en 2026 y competirá en el Grupo E.

La selección caribeña aseguró su histórica clasificación tras finalizar en el primer lugar de su grupo y sellar el boleto con un empate 0-0 frente a Jamaica.

La Onda Azul afrontará el torneo con el objetivo de sumar experiencia en el escenario más alto del fútbol internacional. Su debut mundialista será ya un momento histórico para el país.

Curazao y su estreno mundialista

Ubicado en el Grupo E, Curazao compartirá sector con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador, en una zona que exigirá máxima concentración desde la primera jornada.

El plantel mantiene una fuerte influencia neerlandesa, con varios jugadores que militan en ligas europeas.

En su primera participación mundialista, el reto será competir al nivel más alto posible y aprovechar cada oportunidad en la fase de grupos.

Cómo ver los partidos de Curazao

La histórica participación de Curazao en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX, la plataforma que ofrecerá todos los encuentros del torneo.

Calendario completo de Curazao en la fase de grupos

Curazao disputará sus tres encuentros del Grupo E en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México.

Domingo 14 de junio de 2026

● Alemania vs. Curazao en Estadio Houston a las 11:00 hrs

Sábado 20 de junio de 2026

● Ecuador vs. Curazao en Estadio Kansas City a las 20:00 hrs

Jueves 25 de junio de 2026