    Curazao 2026

    Fechas y horarios de los juegos de Curazao en el Mundial 2026

    Curazao disputará su primera Copa Mundial en 2026 y competirá en el Grupo E.

    Por:
    Daniel Corona
    La selección caribeña aseguró su histórica clasificación tras finalizar en el primer lugar de su grupo y sellar el boleto con un empate 0-0 frente a Jamaica.

    La Onda Azul afrontará el torneo con el objetivo de sumar experiencia en el escenario más alto del fútbol internacional. Su debut mundialista será ya un momento histórico para el país.

    Curazao y su estreno mundialista

    Ubicado en el Grupo E, Curazao compartirá sector con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador, en una zona que exigirá máxima concentración desde la primera jornada.

    Curazao escoge campamento base para el Mundial 2026
    El plantel mantiene una fuerte influencia neerlandesa, con varios jugadores que militan en ligas europeas.

    En su primera participación mundialista, el reto será competir al nivel más alto posible y aprovechar cada oportunidad en la fase de grupos.

    Cómo ver los partidos de Curazao

    La histórica participación de Curazao en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX, la plataforma que ofrecerá todos los encuentros del torneo.

    Si ya eres usuario de ViX Premium, solo necesitas adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN para acceder a los 104 partidos. En caso de no contar con suscripción, deberás contratar ViX Premium anual y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

    Consulta los detalles en https://todoelmundialporvix.com y asegura tu acceso a la cobertura completa del Mundial 2026.

    Calendario completo de Curazao en la fase de grupos

    Curazao disputará sus tres encuentros del Grupo E en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México.

    Domingo 14 de junio de 2026

    ● Alemania vs. Curazao en Estadio Houston a las 11:00 hrs

    Sábado 20 de junio de 2026

    ● Ecuador vs. Curazao en Estadio Kansas City a las 20:00 hrs

    Jueves 25 de junio de 2026

    ● Curazao vs. Costa de Marfil en Estadio Filadelfia a las 14:00 hrs

