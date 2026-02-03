Curazao 2026 Curazao escoge campamento base para el Mundial 2026 El representativo de la Concacaf escogió su sitio de concentración para la competencia de la FIFA.

Curazao, ya tiene campamento base para la Copa Mundial de la FIFA 26 y será en Florida, más exactamente dicho en Boca Ratón.

Así lo anunció el propio equipo nacional de la zona de la Concacaf, vía sus redes sociales.

"Este verano, Curazao tendrá su campamento base @fifaworldcup en Boca Ratón, Florida", se lee en el X oficial del representativo.

Y añadió: "El equipo se alojará y entrenará allí durante todo el torneo, preparándose para sus partidos de la Copa Mundial. Los entrenamientos se llevarán a cabo en el estadio de la Universidad Atlántica de Florida".

Curazao participará por primera vez en un Mundial y lo hará en el Grupo E de la competencia que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en junio y julio próximos.

Sus rivales serán, Alemania (14 de junio), Ecuador (20 de junio) y cerrará la fase de grupo ante Costa de Marfil (25 de junio).