Mundial 2026 Curazao cae ante China en amistoso previo al Mundial 2026 Como parte de la FIFA Series 2026, la selección asiática superó a los caribeños que se preparan para la justa mundialista.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Selecciones mundialistas jugarán torneo inédito previo al Mundial 2026

Como parte de la FIFA Series 2026, China se impuso a Curazao, selección clasificada al próximo Mundial 2026.

En partido disputado en Australia, el combinado asiático derrotó por 2-0 a los caribeños que se preparan para la justa mundialista.

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El primer gol de China fue obra de Wei Shihao que con un definición de pierna izquierda venció al arquero de Curazao justo antes del descanso.

EL segundo tanto cayó a los 59 minutos por medio de Zhang Yuning que aprovechó un mal rechace para poner el 2-0 final.

Curazao tendrá otro partido como parte la FIFA Series 2026 el próximo 31 de marzo cuando se enfrente a Australia, selección que también jugará el próximo Mundial.

Cabe destacar que Curazao se encuentra en el grupo E de la Copa del Mundo 2026 junto con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

¿QUÉ ES LA FIFA SERIES 2026?

La FIFA Series 2026, una especie de Mundial alternativo que "pretende facilitar la celebración de partidos amistosos entre selecciones de diferentes confederaciones que habitualmente no tienen ocasión de enfrentarse entre sí", todo ello "en beneficio del desarrollo del fútbol dentro y fuera del terreno de juego".

La edición de 2026 contará con 48 selecciones distribuidas en grupos de cuatro cada uno y con 11 países anfitriones: Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Ruanda, Puerto Rico, Uzbekistán.