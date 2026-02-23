Mundial 2026 Advocaat deja de ser director técnico de Curazao a unos meses del Mundial 2026 El entrenador holandés que clasificó al conjunto de la Concacaf dejó el puesto por problemas de salud de su hija.

El hombre que logró la hazaña de llevar a un Mundial al país más pequeño (444 kilómetros cuadrados) y con la menor población (155 mil habitantes) en la historia dimitió a Curazao y no estará presente en la Copa Mundial FIFA 26.

Dick Advocaat dejó el equipo caribeño por motivos familiares. Ha decidido presentar su renuncia para dedir su atención a los problemas de salud de su hija.

"Siempre he dicho que la familia está por encima del futbol. Por lo tanto, esta es una decisión natural. Dicho esto, echaré mucho de menos Curazao, a su gente y a mis compañeros", explicó en un comunicado de prensa emitido por la cuenta oficial de la selección de la Concacaf en X.

Y añadió: "Considero que clasificar a la nación más pequeña del mundo para la Copa Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, del cuerpo técnico y de los miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Federación de Futbol de Curazao, Gilbert Martina, se mostró comprensivo con el ahora ex seleccionador.

"Su decisión sólo merece respeto. Dick ha hecho historia con nuestra selección nacional. Curazao siempre le estará agradecido" aseguró.

A cargo del conjunto queda Fred Rutten, que al igual que Advocaat es holandés y ha dirigido a clubes como el Twente, PSV y Feyenoord.