Mundial 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Curazao en la historia? La selección de La Familia Azul tiene una lucha constante para tener a su máximo goleador de su historia.

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La Selección de Curazao debutará en Copa del Mundo para el Mundial 2026 de la mano de Rangelo Janga como su máximo goleador de la historia.

La Familia Azul tiene a siete jugadores seleccionables en la actualidad dentro del Top 10 de más anotadores en el combinado nacional.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE CURAZAO



Rangelo Janga es el máximo goleador de la historia de Curazao desde el pasado 19 de noviembre de 2018, con doblete ante Guadalupe en la Concacaf Nations League.

Janga rompió la marca de Felitciano Zschusschen que dejó el 22 de marzo de 2017. Cabe recordar que Curazao es de las selecciones más jovenes a nivel mundial, aunque antes participaba como Antillas Holandesas.

Rangelo Janga : 21 goles (en activo)

: 21 goles (en activo) Leandro Bacuna : 16 goles (en activo)

: 16 goles (en activo) Juninho Bacuna : 13 goles (en activo)

: 13 goles (en activo) Elson Hooi : 10 goles (en activo)

: 10 goles (en activo) Felitciano Zschusschen: 9 goles.

Gervane Kastaneer, Gino van Kessel y Kenji Gorré son otros jugadores en activo que están dentro del Top 10 de goleadores de la selección del Caribe.



GOLEADORES DE CURAZAO EN MUNDIALES