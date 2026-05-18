    Mundial 2026

    Selección de Curazao: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Estos son los 26 jugadores que eligió Dick Advocaat para el debut de Curazao en Copas del Mundo.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Curazao anuncia convocatoria final del Mundial 2026 con canción de rap

    La Selección de Curazao reveló su convocatoria de 26 futbolistas para jugar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que significará su debut en una Copa del Mundo.

    El selección neerlandés, Dick Advocaat, dio su lista final días después de que volver al banquillo de Curazao luego de que en febrero pasado presentara su renuncia por problemas personales.

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    Curazao debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 14 de junio ante Alemania y posteriormente se enfrentará, dentro del Grupo E, a Ecuador y Costa de Marfil el 20 y 25 de junio, respectivamente.

    Convocatoria de Selección de Curazao para el Mundial 2026

    Porteros

    • Tyrick Bodak
    • Trevor Doornbusch
    • Eloy Room

    Defensas

    • Riechdly Bazoer
    • Joshua Brenet
    • Roshon Van Eijma
    • Sherel Floranus
    • Deveron Foville
    • Juriën Gaari
    • Armando Obispo
    • Shurandy Sambo

    Mediocampistas

    • Juninho Bacuna
    • Leandro Bacuna
    • Livano Comenencia
    • Kevin Felida
    • Ar'jany Martha
    • Tyrese Noslin
    • Godfried Roemeratoe

    Delanteros

    • Jeremy Antonisse
    • Tahith Chong
    • Kenji Gorré
    • Shontje Hansen
    • Gervane Kastaneer
    • Brandley Kuwas
    • Jürgen Locadia
    • Jearl Margaritha

    Con Dick Advocaat en el banquillo, Curazao hizo historia al clasificar a su primer Mundial tras finalizar en el primer lugar en su grupo de las Eliminatorias de la Concacaf por encima de Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas.

    Con solo 156 mil habitantes, Curazao se convirtió en el país menos poblado en calificar a una Copa del Mundo.

    Video Dick Advocaat regresa al banquillo de Curazao para el Mundial 2026
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