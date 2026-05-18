Mundial 2026 Selección de Curazao: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Estos son los 26 jugadores que eligió Dick Advocaat para el debut de Curazao en Copas del Mundo.

Video Curazao anuncia convocatoria final del Mundial 2026 con canción de rap

La Selección de Curazao reveló su convocatoria de 26 futbolistas para jugar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que significará su debut en una Copa del Mundo.

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Curazao debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 14 de junio ante Alemania y posteriormente se enfrentará, dentro del Grupo E, a Ecuador y Costa de Marfil el 20 y 25 de junio, respectivamente.

Convocatoria de Selección de Curazao para el Mundial 2026

Porteros

Tyrick Bodak

Trevor Doornbusch

Eloy Room

Defensas

Riechdly Bazoer

Joshua Brenet

Roshon Van Eijma

Sherel Floranus

Deveron Foville

Juriën Gaari

Armando Obispo

Shurandy Sambo

Mediocampistas

Juninho Bacuna

Leandro Bacuna

Livano Comenencia

Kevin Felida

Ar'jany Martha

Tyrese Noslin

Godfried Roemeratoe

Delanteros

Jeremy Antonisse

Tahith Chong

Kenji Gorré

Shontje Hansen

Gervane Kastaneer

Brandley Kuwas

Jürgen Locadia

Jearl Margaritha

Con Dick Advocaat en el banquillo, Curazao hizo historia al clasificar a su primer Mundial tras finalizar en el primer lugar en su grupo de las Eliminatorias de la Concacaf por encima de Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas.

Con solo 156 mil habitantes, Curazao se convirtió en el país menos poblado en calificar a una Copa del Mundo.