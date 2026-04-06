    Curazao 2026

    Curazao debuta en la Copa del Mundo

    La selección caribeña vivirá su primera experiencia mundialista en Norteamérica.

    Por:
    Daniel Corona
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    Curazao disputará por primera vez una Copa del Mundo en 2026, luego de superar una exigente fase final de las Eliminatorias de Concacaf.

    El equipo logró imponerse en un grupo donde competía con selecciones con mayor recorrido internacional como Jamaica y Trinidad y Tobago, sellando su boleto de forma invicta.

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    Será el estreno absoluto del combinado caribeño en la máxima cita del fútbol.

    El Grupo de Curazao

    Curazao integra el Grupo E, donde enfrentará a:

    • Alemania
    • Costa de Marfil
    • Ecuador

    Un sector de alta exigencia para un debutante, con una potencia europea y dos selecciones competitivas de África y Sudamérica.

    Dónde seguir a Curazao en el Mundial 2026

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    Así juega Curazao

    El neerlandés Fred Rutten asumió el cargo meses antes del torneo tras la salida de Dick Advocaat.

    El plantel tiene fuerte influencia neerlandesa y presencia en ligas europeas:

    • Armando Obispo, defensor del PSV y referente en la zaga.
    • Leandro Bacuna, mediocampista con experiencia internacional.
    • Gervane Kastaneer, una de las piezas ofensivas más desequilibrantes.

    El objetivo principal será competir y sumar experiencia ante rivales de jerarquía. Cualquier resultado positivo en la fase de grupos será considerado un logro histórico para el futbol de la isla.

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