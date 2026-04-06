Curazao 2026 Curazao debuta en la Copa del Mundo La selección caribeña vivirá su primera experiencia mundialista en Norteamérica.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Curazao disputará por primera vez una Copa del Mundo en 2026, luego de superar una exigente fase final de las Eliminatorias de Concacaf.

El equipo logró imponerse en un grupo donde competía con selecciones con mayor recorrido internacional como Jamaica y Trinidad y Tobago, sellando su boleto de forma invicta.

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Será el estreno absoluto del combinado caribeño en la máxima cita del fútbol.

El Grupo de Curazao

Alemania

Costa de Marfil

Ecuador

Un sector de alta exigencia para un debutante, con una potencia europea y dos selecciones competitivas de África y Sudamérica.

Dónde seguir a Curazao en el Mundial 2026

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Así juega Curazao

El plantel tiene fuerte influencia neerlandesa y presencia en ligas europeas:

Armando Obispo , defensor del PSV y referente en la zaga.

, defensor del PSV y referente en la zaga. Leandro Bacuna , mediocampista con experiencia internacional.

, mediocampista con experiencia internacional. Gervane Kastaneer, una de las piezas ofensivas más desequilibrantes.