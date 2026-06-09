    Mundial 2026

    Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Costa de Marfil en un Mundial FIFA

    Los marfileños están ubicados en el complicado Grupo E del Mundial 2026.

    Por:Juan Regis
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    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026

    Costa de Marfil es una de las potencias de África que regresará al Mundial de la FIFA en 2026 tras ausentarse en las últimas dos ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

    Los marfileños, pese a que son relativamente nuevos en Copas del Mundo desde su primera participación en Alemania 2006, se han convertido en un referente por el semillero de jugadores que juegan en las mejores ligas de Europa.

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    Sus tres títulos de Copa Africana de Naciones (1992, 2015 y 2023) y conicidos por haber dado al mundo a jugadores como Didier Drogba, Kolo y Yayá Touré, entre otros, colocan a Costa de Marfil como un rival de cuidado.

    Para el Mundial de 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá, los marfileños tendrán una complicada fase de grupos, ya que terminaron sorteados en el Grupo E junto a Ecuador, Alemania, y Curazao.

    LA MEJOR ACTUACIÓN DE COSTA DE MARFIL EN COPAS DEL MUNDO DE FIFA

    Alemania 2006 es una edición especial del Mundial para Costa de Marfil al tratarse de su primera Copa del Mundo para dicha selección. El equipo liderado por Drogba y los hermanos Touré tuvo la mala fortuna de caer en el llamado 'grupo de la muerte'.

    Costa de Marfil perdió en su debut ante Argentina, después ante Países Bajos y logró ganar su último partido ante Serbia y Montenegro, pero ya con la eliminación encima.

    En Sudáfrica 2010 la fortuna tampoco le sonrió a los marfileños, ya que nuevamente cayeron en un grupo complicadísimo con Brasil y Portugal. Cuatro años después, en Brasil 2014, Colombia y Grecia se encargaron de eliminarlos en fase de grupos pese al debut victorioso sobre Japón.

    En sus tres Copas del Mundo, Costa de Marfil no ha podido avanzar de la fase de grupos y por ello busca hacer historia en el 2026 bajo el nuevo formato del Mundial.

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