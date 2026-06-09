Costa de Marfil triunfa en última prueba previo al Mundial 2026
El combinado africano se enfrentó al Philadelphia Unión II y se quedó con la victoria en un partido que fue de libre acceso para los aficionados.
Costa de Marfil disputó un último partido amistoso antes de su debut en el Mundial y se llevó un triunfo de 2-0 ante el segundo equipo del Philadelphia Unión de Estados Unidos.
El partido se disputó con libre acceso para los aficionados y se jugó a tres tiempos de 30 minutos cada uno. Evann Guessand fue el autor del primer gol en el primer tiempo, mientras que Ange-Yoan Bonny anotó el segundo tanto.
El estratega pudo probar una vez más a todos sus jugadores y con esto el combinado africano queda listo para su debut mundialista con una preparación perfecta, pues vencieron a Francia y Escocia previamente.
¿CUÁNDO DEBUTA COSTA DE MARFIL EN EL MUNDIAL 2026?
Ubicados en el Grupo E, Costa de Marfil se enfrentará a Ecuador el próximo domingo 14 de junio en su primer encuentro de esta Copa del Mundo.
Posteriormente se medirán a Alemania el sábado 20 y finalizarán su fase de grupos ante Curazao el 25.
Los marfileños son una de las selecciones aspirantes a clasificar en su sector, por lo que se esperan buenos partidos.