Costa de Marfil 2026 Costa de Marfil triunfa en última prueba previo al Mundial 2026 El combinado africano se enfrentó al Philadelphia Unión II y se quedó con la victoria en un partido que fue de libre acceso para los aficionados.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Costa de Marfil logra un último triunfo antes de su debut en el Mundial 2026

Costa de Marfil disputó un último partido amistoso antes de su debut en el Mundial y se llevó un triunfo de 2-0 ante el segundo equipo del Philadelphia Unión de Estados Unidos.

El partido se disputó con libre acceso para los aficionados y se jugó a tres tiempos de 30 minutos cada uno. Evann Guessand fue el autor del primer gol en el primer tiempo, mientras que Ange-Yoan Bonny anotó el segundo tanto.

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El estratega pudo probar una vez más a todos sus jugadores y con esto el combinado africano queda listo para su debut mundialista con una preparación perfecta, pues vencieron a Francia y Escocia previamente.

¿CUÁNDO DEBUTA COSTA DE MARFIL EN EL MUNDIAL 2026?

Ubicados en el Grupo E, Costa de Marfil se enfrentará a Ecuador el próximo domingo 14 de junio en su primer encuentro de esta Copa del Mundo.

Posteriormente se medirán a Alemania el sábado 20 y finalizarán su fase de grupos ante Curazao el 25.