Mundial 2026 Por qué le dicen Los Elefantes a la Selección de Costa de Marfil: origen e historia del apodo El mote del equipo de África Occidental tiene relación total con su animal nacional.

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La selección de Costa de Marfil regresa a una Copa Mundial de la FIFA con su apodo característico a nivel mundial, Los Elefantes.

Este sobrenombre por parte del cuadro de África Occidental tiene una relación cultural y de su historia, con el animal más representativo de sus tierras.

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Para los marfileños, el elefante simboliza fuerza y dignidad, características que en cada partido buscan que sus jugadores plasmen en el terreno de juego.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE COSTA DE MARFIL



El apodo de la selección de Costa de Marfil, de Los Elefantes, tiene que ver con la naturaleza del país, su animal nacional.

El apodo del conjunto nacional surge debido al fuerte comercio del marfil de los elefantes cuando llegaron los primeros colonos. El animal está presente tanto en el escudo de la nación como en el de la federación.