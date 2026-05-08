    Mundial 2026

    Costa de Marfil en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    La Selección de Los Elefantes también son de las que regresan a una Copa del Mundo en este 2026.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Costa de Marfil logró su boleto al Mundial 2026 por cuarta vez en su historia tras 8 años de ausencia vía las Eliminatorias de África de forma directa.

    El cuadro de Los Elefantes comenzaron a participar en procesos clasificatorias a la Copa del Mundo a partir del Mundial Alemania 1974 sin tener éxito en los primeros ocho que disputó.

    PUBLICIDAD

    COSTA DE MARFIL

    EN MUNDIALES


    Costa de Marfil disputará su cuarta Copa del Mundo en su historia. Su irrupción en un Mundial llegó finalmente para Alemania 2006 y de ahí se clasificó a las dos siguientes.

    Sudáfrica 2010 y Braisl 2014 tuvieron a Los Elefantes entre sus integrantes, pero sin los resultados esperados, esto a pesar de la buena generación de futbolistas con las que contaba.

    • Participaciones en Mundiales: 4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: 0
    • Mejor posición: 17°, Fase de Grupos, Sudáfrica 2010.

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE COSTA DE MARFIL

    EN MUNDIALES


    En sus 3 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Costa de Marfil, se ubica en el puesto 48 de 80 en el histórico.

    Sus números y estadísticas del cuadro de Los Elefantes en Mundiales es de 9 partidos con saldo de 3 triunfos, 1 empates y 5 derrotas. Con 13 goles anotados, 14 goles recibidos y efectividad del 37.03%.

    ENTRENADOR DE

    COSTA DE MARFIL


    Emerse Faé fue contratado como entrenador de Costa de Marfil en 2024 tras el cese de Jean-Louis Gasset en plena Copa Africana de Naciones, que al final terminó como campeona.

    Faé es oriundo de Costa de Marfil, cuenta con 41 años y es técnico desde 2012 en inferiores y su primera gran prueba llegó con Los Elefantes tras una temporada con el Clermont Foot 63 B en Francia.

    Relacionados:
    Mundial 2026Costa de Marfil 2026Emerse FaéEquipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    El show, crónica de un asesinato
    Gratis
    El Gallo de Oro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX