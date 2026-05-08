Mundial 2026 Costa de Marfil en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La Selección de Los Elefantes también son de las que regresan a una Copa del Mundo en este 2026.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Costa de Marfil logró su boleto al Mundial 2026 por cuarta vez en su historia tras 8 años de ausencia vía las Eliminatorias de África de forma directa.

El cuadro de Los Elefantes comenzaron a participar en procesos clasificatorias a la Copa del Mundo a partir del Mundial Alemania 1974 sin tener éxito en los primeros ocho que disputó.

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COSTA DE MARFIL

EN MUNDIALES



Costa de Marfil disputará su cuarta Copa del Mundo en su historia. Su irrupción en un Mundial llegó finalmente para Alemania 2006 y de ahí se clasificó a las dos siguientes.

Sudáfrica 2010 y Braisl 2014 tuvieron a Los Elefantes entre sus integrantes, pero sin los resultados esperados, esto a pesar de la buena generación de futbolistas con las que contaba.

Participaciones en Mundiales: 4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 0

0 Mejor posición: 17°, Fase de Grupos, Sudáfrica 2010.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE COSTA DE MARFIL

EN MUNDIALES



En sus 3 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Costa de Marfil, se ubica en el puesto 48 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de Los Elefantes en Mundiales es de 9 partidos con saldo de 3 triunfos, 1 empates y 5 derrotas. Con 13 goles anotados, 14 goles recibidos y efectividad del 37.03%.

ENTRENADOR DE

COSTA DE MARFIL



Emerse Faé fue contratado como entrenador de Costa de Marfil en 2024 tras el cese de Jean-Louis Gasset en plena Copa Africana de Naciones, que al final terminó como campeona.