Costa de Marfil en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador
La Selección de Los Elefantes también son de las que regresan a una Copa del Mundo en este 2026.
La Selección de Costa de Marfil logró su boleto al Mundial 2026 por cuarta vez en su historia tras 8 años de ausencia vía las Eliminatorias de África de forma directa.
El cuadro de Los Elefantes comenzaron a participar en procesos clasificatorias a la Copa del Mundo a partir del Mundial Alemania 1974 sin tener éxito en los primeros ocho que disputó.
COSTA DE MARFIL
EN MUNDIALES
Costa de Marfil disputará su cuarta Copa del Mundo en su historia. Su irrupción en un Mundial llegó finalmente para Alemania 2006 y de ahí se clasificó a las dos siguientes.
Sudáfrica 2010 y Braisl 2014 tuvieron a Los Elefantes entre sus integrantes, pero sin los resultados esperados, esto a pesar de la buena generación de futbolistas con las que contaba.
- Participaciones en Mundiales: 4 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
- Títulos: 0
- Mejor posición: 17°, Fase de Grupos, Sudáfrica 2010.
ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE COSTA DE MARFIL
EN MUNDIALES
En sus 3 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Costa de Marfil, se ubica en el puesto 48 de 80 en el histórico.
Sus números y estadísticas del cuadro de Los Elefantes en Mundiales es de 9 partidos con saldo de 3 triunfos, 1 empates y 5 derrotas. Con 13 goles anotados, 14 goles recibidos y efectividad del 37.03%.
ENTRENADOR DE
COSTA DE MARFIL
Emerse Faé fue contratado como entrenador de Costa de Marfil en 2024 tras el cese de Jean-Louis Gasset en plena Copa Africana de Naciones, que al final terminó como campeona.
Faé es oriundo de Costa de Marfil, cuenta con 41 años y es técnico desde 2012 en inferiores y su primera gran prueba llegó con Los Elefantes tras una temporada con el Clermont Foot 63 B en Francia.