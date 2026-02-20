Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos de Costa de Marfil en el Mundial 2026 Costa de Marfil regresará a la Copa Mundial de la FIFA 26 después de 12 años y competirá en el Grupo E.

Los africanos aseguraron su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 3-0 a Kenia en la décima jornada de las eliminatorias.

Con ese resultado, el equipo dirigido por Emerse Faé se quedó con el primer lugar del Grupo F de la eliminatoria y confirmó su regreso a la máxima cita.

Los Elefantes afrontarán su cuarta participación mundialista con la intención de trascender la fase inicial, algo que aún no han conseguido en sus apariciones previas.

Así puedes ver los partidos de Costa de Marfil en ViX

La participación de Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX, que transmitirá los 104 partidos del torneo.

Si ya eres usuario de ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN. Si no cuentas con suscripción, primero debes contratar ViX Premium anual y después activar el Pase Mundial 2026.

Costa de Marfil y su desafío en el Grupo E

La selección compartirá sector con Alemania, Ecuador y Curazao en una zona que exigirá regularidad desde el primer partido.

Aunque no cuenta con una figura dominante como en otras generaciones, el plantel reúne futbolistas con presencia en ligas europeas, sobre todo en la Premier League.

Calendario completo de Costa de Marfil en la fase de grupos

Costa de Marfil disputará sus tres encuentros del Grupo E en sedes de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Domingo 14 de junio de 2026

● Costa de Marfil vs. Ecuador en Estadio Filadelfia a las 17:00 MX, 19:00 ET

Sábado 20 de junio de 2026

● Alemania vs. Costa de Marfil en Estadio Toronto a las 14:00 MX, 16:00 ET

Jueves 25 de junio de 2026