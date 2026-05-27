Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Costa de Marfil Los Elefantes son de las selecciones con más títulos en la Copa Africana de Naciones.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026

La selección de Costa de Marfil presentará sus mejores credenciales al clasificar al Mundial 2026 con un palmarés de títulos que son bastantes respetables.

Los Elefantes, quien por muchos años brillaron de la mano de Didier Drogba, levantaron un título de la Copa Africana de Naciones sin su presencia, justo al poco tiempo de su retiro.

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TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE COSTA DE MARFIL



La selección de Costa de Marfil siempre ha sido protagonista de la Copa Africana de Naciones, pero el alto nivel competitivo del torneo le ha impedido poder coronarse en más ocasiones.

En su historia cuenta con tres titulos, además de de dos subcampeonatos y en cuatro ocasiones finalizó en el Tercer Lugar.

Los marfileños tienen cinco títulos de tornes regionales, el Torneo UEMOA de naciones de África Occidental, así como de la Copa CEDEAO, también perteneciente a la misma zona geográfica en la que se ubica.

Copa Africana de Naciones - 3 títulos: 1992, 2005 y 2023

- 3 títulos: 1992, 2005 y 2023 Torneo UEMOA - 2 títulos: 2007 y 2008

- 2 títulos: 2007 y 2008 Copa CEDEAO - 3 títulos: 1983, 1987 y 1991