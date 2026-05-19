    Costa de Marfil 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Costa de Marfil en la historia?

    La selección de Los Elefantes tienen a un histórico como máximo goleador en el nombre de Didier Drogba.

    Por:David Espinosa
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    La Selección de Costa de Marfil regresa a una Copa del Mundo con el recuerdo de Didier Drogba como máximo goleador de la historia.

    Los Elefantes tuvieron en la época reciente a varios jugadores que han ido metiéndose en el Top 5 en los últimos años.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE SUDÁFRICA


    Didier Drogba se convirtió en máximo goleador de Costa de Marfil con el 13 de enero de 2012 en un amistoso ante Túnez al llegar a los 50 años, dejando atrás la marca de Abdoulaye Traoré.

    Drogba dejó su récord de goles en 65, la última anotación que consiguió la figura de Los Elefantes en junio de 2014 contra El Salvador, en un partido amistoso en Estados Unidos.

    • Didier Drogba: 65 goles
    • Abdoulaye Traoré: 49 goles
    • Joël Tiéhi: 28 goles
    • Salomon Kalou: 27 goles
    • Gervinho: 23 goles.

    El cuadro de Sudáfrica, de cara al Mundial 2026, no tiene a ningún jugador activo dentro del Top 10 de goleadores, siendo el último futbolista de este listado Max Gradel con 18 anotaciones.

    GOLEADORES DE SUDÁFRICA EN MUNDIALES


    La selección de Sudáfrica jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.

    • Didier Drogba: 2 goles
    • Wilfried Bony: 2 goles
    • Aruna Dindane: 2 goles
    • Gervinho: 2 goles
    • 5 jugadores con 1 gol
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