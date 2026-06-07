Mundial 2026 La mejor actuación de la Selección de Corea del Sur en un Mundial FIFA Ser una de las dos sedes del Mundial de 2002 le permitió conseguir la mejor posición en la historia de sus participaciones en Copas del Mundo.

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La Selección de Corea del Sur ha ido de menos a más con el paso de los años en Copa del Mundo de la FIFA donde tendrá su undécima participación consecutiva en el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Para esta nueva edición, los surcoreanos se ubicaron dentro del Grupo A junto al anfitrión México, además de Sudáfrica y un rival por definir que saldrá de los Playoffs de la UEFA entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia e Irlanda.

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Corea del Sur jugará sus tres partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026 en territorio mexicano; dos juegos en Guadalajara y el último en Monterrey, por lo que busca generar identidad entre la afición mexicana como ya lo hizo tras el Mundial Rusia 2018 con Heung-Min Son como ídolo debido al triunfo ante Alemania en aquella edición.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE COREA DEL SUR EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

El mejor papel de la Selección de Corea del Sur fue en el Mundial de 2002 donde fue, junto a Japón, anfitrión y en la que acabó en la cuarta posición, luego de perder el partido por el Tercer Lugar frente a Turquía por 2-3.

En esa ocasión, los surcoreanos acabaron líderes de su grupo por arriba de Estados Unidos, Portugal y Polonia, incluso lo hicieron invictos tras dos victorias y un empate. Después eliminaron de manera sorpresiva a Italia en Octavos de Final, a España en Cuartos de Final y fueron frenados por Alemania en Semifinales.

Después de esa soberbia actuación, los mejores papeles que desempeñó la Selección de Corea del Sur en una Copa del Mundo de la FIFA fueron en Sudáfrica 2010 y en Qatar 2022, donde alcanzaron los Octavos de Final.