Mundial 2026 Aficionados de Corea del Sur disfrutan de la lucha libre y 'prenden' el ambiente Los fans asiáticos aprovecharon su estancia con motivo del Mundial 2026 para disfrutar de una función de lucha libre en Guadalajara y disfrutaron de la fiesta particular que se vive en las gradas.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Aficionados de Corea del Sur disfrutan de la lucha libre previo al Mundial 2026

Corea del Sur es una de las selecciones que tendrá su base en México, específicamente en Guadalajara, por lo que los aficionados coreanos ya comienzan a llegar y aprovechan para disfrutar de la ciudad y los espectáculos que puede ofrecer además del futbol.

En ese sentido la lucha libre es algo que atrae a los visitantes extranjeros y ya se pudo ver como los fans coreanos comienzan a disfrutar del espectáculo. En videos que circulan en redes sociales se pudo observar a varios fanáticos que asistieron a la Arena Coliseo de Guadalajara en donde protagonizaron el ambiente en las gradas.

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En el denominado "martes de glamour" los fans fueron enfocados para participar con bailes y sin pena alguna entendieron y formaron parte del ambiente particular que se vive entre el público asistente.

Los mexicanos respondieron con chiflidos de ánimo y gritos quedando sorprendidos por los pasos y coreografías improvisadas de los visitantes quienes se llevaron algo más en su experiencia.

¿CUÁNDO JUEGA COREA DEL SUR EN EL MUNDIAL 2026?

Corea del Sur es una de las selecciones que entra en acción en el día uno del torneo en donde se enfrentará a Chequia este jueves por la noche. Su segundo partido será ante México el 18 de junio.