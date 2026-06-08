Mundial 2026 Impactante sacrificio en el Mundial 2026: portero de Corea del Sur se perdió el nacimiento de su hija El experimentado arquero surcoreano aseguró que espera compensar su ausencia con una destacada actuación en la Copa del Mundo.

Por: Jahir Díaz Síguenos en Google

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Kim Seung-gyu, el actual portero de la selección de Corea del Sur, reveló que se perdió uno de los sucesos más importantes de su vida personal debido a su compromiso con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El arquero surcoreano confesó que no pudo estar disponible en el nacimiento de su hija, ya que se encontraba concentrado con el equipo surcoreano durante la preparación para el torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

A pesar de la difícil decisión, el guardameta señaló que entiende el sacrificio que implica representar a su país en una Copa del Mundo y aseguró que espera recompensar a su familia con una actuación inolvidable en el certamen.

Kim Seung-gyu, a sus 35 años de edad, es uno de los jugadores con mayor experiencia dentro de la selección asiática y forma parte del grupo que buscará avanzar a la siguiente ronda en una complicada fase de grupos.

El arquero también reconoció que este podría ser su último Mundial, por lo que afronta el torneo con una motivación especial y con el objetivo de dejar una huella importante con Corea del Sur.

Kim Seung-gyu explica el sacrificio que hizo por jugar el Mundial 2026

El portero surcoreano admitió que perderse el nacimiento de su hija fue una decisión extremadamente difícil, aunque considera que disputar una Copa del Mundo es una oportunidad única para cualquier futbolista.

Kim señaló que su familia entendió la situación y que ahora espera responder dentro de la cancha para hacer que el sacrificio tan grande haya valido la pena.

¿Cuándo juega Corea del Sur en el Mundial 2026 y cuándo enfrenta a México?

Corea del Sur disputará dos de sus tres partidos de la fase de grupos en Guadalajara. El conjunto dirigido por Hong Myung-bo debutará el próximo 11 de junio frente a República Checa en el Estadio Akron.

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Posteriormente, los surcoreanos tendrán uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos cuando se midan a la Selección Mexicana el 18 de junio, también en el Estadio Akron.