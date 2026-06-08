Mundial 2026 Jugadores de Corea del Sur se impresionan con las instalaciones de Chivas Los futbolistas surcoreanos elogiaron Verde Valle, donde será su campamento base durante el Mundial 2026.

Video Jugadores de Corea del Sur elogian instalaciones de Chivas

Los jugadores de Corea del Sur elogiaron las instalaciones de Chivas en Verde Valle, donde será su campamento base durante el Mundial 2026 que inicia en tres días.

La Selección de Corea del Sur aterrizó en Guadalajara el pasado jueves 5 de junio para ultimar su preparación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

PUBLICIDAD

“Las instalaciones son buenas. El gimnasio de pesas parece ser realmente el mejor”, mencionó Lee Gi-hyuk, defensa del Gangwon FC, en un vlog que publicó en Youtube el canal de la Federación Coreana de Futbol (KFA).

“El campo de entrenamiento también es muy bueno, parece que lo han organizado todo muy bien y me gusta mucho”, añadió Cho Wi-je, defensa del Jeonbuk Hyundai Motors.

Por su parte, Kim Tae-hyeon, central del Kashima Antlers, comentó: “Apenas vengo llegando, me sorprendió que incluso el vestuario esté decorado”.

Hwang In-beom, mediocampista del Feyenoord, destacó: “¿Ya le tomaste video al gimnasio? Realmente está muy bien equipado. El vestuario no es muy grande, pero está limpio y ordenado, suficiente para que los jugadores se preparen”.

La Selección de Corea del Sur ya lleva algunos entrenamientos en Verde Valle, incluso uno se celebró a puerta abierta con la presencia de la afición mexicana para apoyarlos, especialmente a la estrella Son Heung-min.

Corea del Sur debuta en el Mundial 2026 este jueves 11 de junio ante Chequia en el Estadio Guadalajara, misma sede que verá el duelo ante México el jueves 18 de junio.

El conjunto asiático viajará posteriormente a Monterrey para enfrentar a Sudáfrica el 24 de junio.