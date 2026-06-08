Corea del Sur 2026 Corea del Sur resiente altura de México previo a su debut en el Mundial 2026 La selección surcoreana se encuentra en proceso de adaptación, pues ya han comenzado a padecer algunas dificultades por las condiciones geográficas del país.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Corea del Sur tiene sus primeros problemas con la altura en Guadalajara

Corea del Sur mantiene su preparación en previo a la Copa del Mundo en Guadalajara, donde tienen su campamento base, y hasta el momento, el conjunto asiático ha comenzado a resentir los efectos de la altura.

El portero Kim Seung-Gyu, quien apunta a ser el titular en el torneo, reconoció que debido a las condiciones geográficas el balón suele ir más rápido de lo habitual.

PUBLICIDAD

"En cuanto a la altitud, al principio no lo noté mucho, pero durante los entrenamientos de tiro, balones que creía haber bloqueado acababan entrando al tocar mis manos. El balón viene algo más rápido de lo que esperamos", comentó ante los medios.

También agregó que la cancha es más rápida, similar a las que hay en Japón por lo que trabajarán en adaptarse lo más pronto posible.

KIM SEUNG-GYU, MOTIVADO PREVIO AL DEBUT EN EL MUNDIAL

En el aspecto personal, el portero Kim recordó que hace un año padeció una grave lesión que lo hizo dudar si podría disputar la copa del mundo por lo que se siente motivado para disputar este torneo.

“Tuve una lesión grave antes del Mundial. Hace un año ni siquiera pensé que podría participar. Fue un período en el que reflexioné profundamente sobre si podría volver a jugar al futbol”, reconoció.