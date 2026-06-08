Corea del Sur 2026 Aficionados de Corea del Sur descubren los cantaritos en Jalisco Video muestra a un aficionado coreano tomando cantaritos por primera vez en Guadalajara.

Por: Ana Karla Brizuela Síguenos en Google

Video Jugadores de Corea del Sur elogian instalaciones de Chivas

La llegada de Corea del Sur a territorio mexicano ha causado todo tipo de reacciones, sin embargo, en redes sociales el foco de atención se ha concentrado en los aficionados y no en los jugadores.

Aficionado coreano se vuelve viral tras visitar los cantaritos en Guadalajara

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Uno de los momentos más virales de estas primeras jornadas ha sido su visita a los Cantaritos, uno de los lugares más emblemáticos de la zona para disfrutar de la bebida jalisciense por excelencia.

En el video que ha estado circulando todo el fin de semana, se puede ver a un aficionado coreano bebiendo de los cantaritos de cabeza y con ayuda de puros mexicanos, quienes se encargaron de que viviera una autentica experiencia mexicana.

La relación entre la afición mexicana y la coreana ha crecido a través de los años, alcanzando su punto máximo en el Mundial Rusia 2018. Y es que Corea del Sur "ayudo" a México a pasar a la siguiente ronda de forma indirecta, cuando venció a Alemania en su ultimo partido de fase de grupos.

Cuando juega Corea del Sur en el Mundial 2026



La selección de Corea del Sur tiene su base de operaciones en la Perla Tapatía, donde entrena en las instalaciones de Verde Valle de Chivas, y disputará dos de sus tres partidos de la fase de grupos en el Estadio Guadalajara: el debut ante Chequia el 11 de junio y el esperado choque frente a México el 18 de junio.