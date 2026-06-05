    Corea del Sur 2026

    Corea del Sur llega a Guadalajara con el respaldo de la afición para el Mundial 2026

    El cuadro sudcoreano arribó a la Perla Tapatía, varios fans los recibieron en el hotel de concentración, pero no recibieron ningún tipo de atención.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Aficionados reciben con porras a Corea del Sur en Guadalajara y los ignoran

    La Selección de Corea del Sur llegó este viernes a Guadalajara para su concentración de cara a su participación en el Mundial 2026 y lo hizo respaldado por la afición tapatía, que aguardó a la entrada de su hotel para recibirlos con ovaciones.

    Los seguidores tapatíos, algunos de origen surcoreano, lanzaron porras a los seleccionados del país asiático pero no fueron correspondidos y pasaron de largo pese a portar sobreros mexicanos color azul, pero sin usarlos adecuadamente.

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    Nadie se detuvo para atender a los seguidores con autógrafos o fotografías como se ha visto en recientes días por parte de Sudáfrica en Pachuca o de Japón en su corta estadía en Monterrey.

    Más tarde, salieron los jugadores con la intención caminar, pero no se dieron las condiciones y tuvieron que regresar al hotel; sólo estuvieron cinco minutos afuera.

    CUÁNDO Y DÓNDE JUGARÁ LA SELECCIÓN DE COREA DEL SUR EN EL MUNDIAL 2026

    La Selección de Corea del Sur se encuentra ubicada dentro del Grupo A del Mundial 2026 donde debutará el próximo jueves 11 de junio frente a la Selección de Chequia en el Estadio de Guadalajara, casa de las Chivas.

    El conjunto surcoreano repetirá partido en Guadalajara en la segunda jornada de la Fase de Grupos cuando se mida ante México el jueves 18 de junio. Cerrará la actividad del Grupo A frente a Sudáfrica el miércoles 24 de junio en el Estadio de Monterrey.

    La Selección de Corea del Sur llega con saldo de dos triunfos consecutivos y seis goles a favor por ninguno en contra como parte de su preparación hacia el Mundial 2026 tras su último descalabro ante Austria en amistoso a finales de marzo.

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