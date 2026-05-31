Mundial 2026 Por qué le dicen Los Guerreros de Taeguk a la Selección de Corea del Sur: origen e historia del apodo El mote del cuadro surcoreano viene a raíz de la disciplina del Taekwondo que tiene una explicación especial.

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La selección de Corea del Sur cuenta con un apodo singular con el que se le conoce en el mundo deportivo, Los Guerreros de Taeguk.

Este sobrenombre no tiene relación alguna con la bandera o la cultura milenaria del país de Oriente, pero sí tiene que ver con un deporte que ellos mismo crearon.

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A Corea del Sur, también tiene un par de apodos más con el cual llamarlos, como Los Tigres de Asia, en alusión al animal dentro de su escudo de la Federación, así como Los Tigres de Oriente.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE COREA DEL SUR



Es muy especial el saber el por qué Corea del Sur usa el mote de Los Guerreros de Taeguk a raíz del Taekwondo, disciplina que ellos mismos crearon en 1955 por el general Choi Hong Hi.

El mote se les adjudicó como descripción nata del estilo de juego de los asiáticos, de espíritu de lucha y el empuje en los partidos, esto a partir de la década de los 80s.