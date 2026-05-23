Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Corea del Sur La selección de Los Guerreros de Taeguk es la que más participaciones tiene en la Copa del Mundo por parte de Asia.

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La selección de Corea del Sur es el país que más veces ha clasificado a la Copa Mundial de la FIFA de parte de Asia, pero en cuestión de títulos queda a deber.

A pesar de ser el país asiático con mejor participación en un Mundial con un Cuarto Lugar, a nivel local no demuestra una gran superioridad con respecto a otras selecciones.

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La mayor asignatura que tienen Los Guerreros de Taeguk es el repetir un título de la Copa Asiática que no consigue desde hace más de 60 años.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE COREA DEL SUR



La selección de Corea del Sur tiene de manera oficial siete títulos en su palmarés reconocidos a nivel confederación, mientras que añade seis más en torneos regionales que ha participado.

A nivel internacional, su logro más reconocido ha sido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2012.

Copa Asiática - 2 títulos: 1956 y 1960

- 2 títulos: 1956 y 1960 Copa de Naciones Afro-Asiáticas - 2 títulos: 1988

- 2 títulos: 1988 Juegos Asiáticos - 3 títulos: 1970, 1978 y 1986

- 3 títulos: 1970, 1978 y 1986 Campeonato de Futbol de Asia Oriental - 5 títulos: 2003, 2008, 2015, 2017 y 2019

- 5 títulos: 2003, 2008, 2015, 2017 y 2019 Copa Dinastía - 1 título: 1990