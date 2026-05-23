    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Corea del Sur

    La selección de Los Guerreros de Taeguk es la que más participaciones tiene en la Copa del Mundo por parte de Asia.

    Por:David Espinosa
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    Video Corea del Sur viaja a Utah para prepararse rumbo al Mundial 2026

    La selección de Corea del Sur es el país que más veces ha clasificado a la Copa Mundial de la FIFA de parte de Asia, pero en cuestión de títulos queda a deber.

    A pesar de ser el país asiático con mejor participación en un Mundial con un Cuarto Lugar, a nivel local no demuestra una gran superioridad con respecto a otras selecciones.

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    La mayor asignatura que tienen Los Guerreros de Taeguk es el repetir un título de la Copa Asiática que no consigue desde hace más de 60 años.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE COREA DEL SUR


    La selección de Corea del Sur tiene de manera oficial siete títulos en su palmarés reconocidos a nivel confederación, mientras que añade seis más en torneos regionales que ha participado.

    A nivel internacional, su logro más reconocido ha sido la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2012.

    • Copa Asiática - 2 títulos: 1956 y 1960
    • Copa de Naciones Afro-Asiáticas - 2 títulos: 1988
    • Juegos Asiáticos - 3 títulos: 1970, 1978 y 1986
    • Campeonato de Futbol de Asia Oriental - 5 títulos: 2003, 2008, 2015, 2017 y 2019
    • Copa Dinastía - 1 título: 1990

    Corea del Sur estará en su Copa del Mundo número 12 de su historia en el Mundial 2026 y será la ocasión número 10 de forma consecutiva en hacerlo.

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